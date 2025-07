McLaren, debutto pubblico per la W1 a Goodwood. Apparizione dinamica della F1 GTR vincitrice a Le Mans nel '95

McLaren parteciperà al Festival of Speed ;;di Goodwood, dal 10 al 13 luglio, con una novità assoluta, grazie al debutto pubblico nella «McLaren House» della nuova W1, che sarà prodotta in soli 399 esemplari già tutti prenotati. Erede della F1 e della P1, vanta una power unit ibrida in cui il motore termico è un V8, che ha una potenza di sistema di 1275 CV. Con la trazione posteriore, l'aerodinamica attiva, e l'effetto suolo ispirato alla Formula 1 continua una tradizione di supercar dalle soluzioni tecniche innovative.

Esposizione statica anche per la 750S Le Mans che celebra la vittoria nella 24 Ore di Le Mans avvenuta 30 anni fa, mentre la F1 GTR vincente dell'epoca, la famosa numero 59, con uno dei piloti dello storico successo, JJ Lehto, farà un'apparizione dinamica sulla Goodwood Hillclimb. Presenza dinamica all'evento anche per la Solus GT e per le 750S e Artura MCL38 Celebration Edition, che indossano una livrea ispirata alle tonalità Papaya Orange e Anthracite del brand nel motorsport. Inoltre, per celebrare 10 anni di vetture «LT», a coda lunga, i modelli LT della collezione heritage di McLaren saranno esposti nel «Supercar Paddock» di Goodwood, e potranno partecipare ad esposizioni dinamiche.