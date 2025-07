Mercedes celebra i 75 anni della F1 al Festival of Speed. Protagoniste la W 196 R (1955) e la F1 W13 (2022)

Mercedes-Benz celebra i 75 anni della Formula 1 e mostra una preziosa coppia di auto da corsa in azione: la Mercedes-Benz W 196 R (1955) e la Mercedes-AMG F1 W13 (2022). Le Frecce d'Argento Mercedes-Benz hanno dato spettacolo nel sud dell'Inghilterra in occasione di due eventi automobilistici dal carattere assolutamente unico: le auto da corsa del marchio di varie epoche hanno fatto la loro apparizione al trentaduesimo Festival of Speed di Goodwood (10-13 luglio 2025). Mercedes-Benz Classic ha presentato quella che è probabilmente la coppia di auto da corsa più preziosa al mondo, mentre il giorno prima erano protagoniste al Club Concours del Royal Automobile Club (9 luglio 2025). «Le nostre Frecce d'Argento hanno impressionato in due eventi che difficilmente avrebbero potuto completarsi meglio. Il Festival of Speed di Goodwood, leggendario e ricco di tradizione, ha affascinato con la sua atmosfera colorata e movimentata - ha detto Marcus Breitschwerdt, direttore generale di Mercedes-Benz Heritage GmbH - .

Da oltre 30 anni, è un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono sperimentare la tecnologia automobilistica d'avanguardia e le massime prestazioni in azione, dai grandi classici ai prototipi dei modelli futuri. Il Rac Club Concours, invece, è una novità assoluta. La sua esposizione, curata in esclusiva, documenta anche il potere positivo del progresso tecnico. Il Concours è stato un'anteprima di successo a tutto tondo». Mercedes-Benz Classic ha portato al Goodwood Festival of Speed di quest'anno cinque Frecce d'Argento di decenni diversi. Uno dei momenti salienti della Hill Climb di 1,86 chilometri che passa davanti alla Goodwood House è stata la guida delle due auto da corsa di Formula 1 W 196 R (1955) e Mercedes-AMG F1 W13 E Performance (2022). Entrambe le vetture facevano parte della fila di auto premium che celebrava il 75° anniversario della Formula 1. La prima gara di Formula 1 del neonato Campionato del Mondo si è svolta il 13 maggio 1950 a Silverstone, in Gran Bretagna. Altrettanto spettacolare è stata la guida di quella che è probabilmente la coppia di auto da corsa più affascinante del mondo: un'auto da corsa di Formula 1 W 196 R insieme a un'auto sportiva da corsa 300 SLR (W 196 S).

Juan Manuel Fangio è diventato campione del mondo di Formula 1 nel 1954 e nel 1955 con la W 196 R. Mercedes-Benz ha vinto il Campionato mondiale di auto sportive nel 1955 con la 300 SLR. Il duo fu completato da una W 196 R con carrozzeria aerodinamica: nel gennaio 2025, è stata venduta all'asta per 51,55 milioni di euro - il prezzo più alto mai raggiunto da un'auto da corsa da Gran Premio all'asta. La 300 SLR «Uhlenhaut Coupé" è addirittura l'auto di maggior valore al mondo ed è stata venduta nel 2022 per 135 milioni di euro. La Mercedes-Benz 300 SLR Roadster, invece, non è mai stata messa all'asta. La flotta delle Frecce d'Argento è stata completata dall'auto da corsa Mercedes-Benz W 125 (1937), dalla sportiva da corsa 300 SL (W 194, 1952) e dal prototipo da corsa Gruppo C C 11 (1990).