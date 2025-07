Porsche al Festival of Speed di Goodwood: show di Cayenne e Taycan Black Edition

I dettagli neri caratterizzano la nuova edizione speciale Black Edition, disponibile sui modelli Taycan (berlina e Sport Turismo) e Cayenne (SUV e SUV coupé), che debutta nel Regno Unito, in occasione del Goodwood Festival of Speed. Le versioni Black Edition si distinguono per i dettagli neri sia negli esterni, come i profili dei finestrini laterali e la scritta del modello sul posteriore sia negli interni, dove i listelli sottoporta sono in alluminio spazzolato nero e illuminati. La Performance Battery Plus, la batteria maggiorata che è disponibile come optional per Taycan, Taycan 4 e Taycan 4S, è invece di serie sui modelli Taycan Black Edition.

La maggiore capacità lorda di 105 kWh va a beneficio sia delle prestazioni di guida che dell'autonomia. Infatti, nella berlina d'ingresso Black Edition, che eroga fino a 408 CV, l'autonomia è stata aumentata fino a 668 km, ossia 76 km (12%) in più rispetto al modello standard. Le due varianti di carrozzeria di Cayenne, disponibili in diverse motorizzazioni, si distinguono per il pacchetto Sport Design, il pacchetto esterni, gli specchietti retrovisori e il logo Porsche, così come la denominazione del modello sul retro, tutti rifiniti in nero lucido.

Porsche ha inoltre ampliato la dotazione di serie di entrambe le Black Edition con i seguenti elementi: assistente al cambio di corsia, Surround View con supporto attivo al parcheggio, cerchi da 21 pollici con coprimozzo con stemma Porsche a colori, fari a LED con tecnologia Matrix HD (oscurati sulla Cayenne Black Edition), luci di cortesia sulle porte con logo a LED, sedili Comfort anteriori (14 vie, elettrici con pacchetto Memory) con stemma Porsche sui poggiatesta, impianto audio BOSE Surround Sound System con Dolby Atmos (con Electric Sport Sound nella Taycan). Su Taycan è inoltre presente un emblema sulla console centrale recante la scritta Black Edition. Infine, grazie al programma di personalizzazione Porsche, è possibile scegliere dettagli ad hoc per la propria vettura.