Toyota, due future GT mostrate al Festival of Speed 2025 di Goodwood

Una doppia sorpresa, accanto alle molte altre novità quella che Toyota ha riservato all'edizione 2025 del Festival of Speed di Goodwood. Portando all'evento compresa a celebre prova cronometrata in salita, portando nella tenuta del duca di Richmond due esemplari di un' aggressiva sportiva completamente camuffate con pellicola optical. Osservando le due auto a Goodwood si è comunque capito che una era probabilmente una versione stradale mentre l'altra - anche per le appendici aerodinamiche - avrebbe dovuto rientrare nell'ambito delle competizione.

Con questo parziale reveal, il colosso giapponese dell'auto ha confermato che il programma annunciato nel 2022 con il concept GR GT3 e successivamente una apparizione in pista per i collaudi (2023) prosegue con i tempi dovuti il programma per portare su strada una sportiva del Gruppo - con marchio Toyota o Lexus - con architettura tradizionale, sulla falsariga della AMG GT di prima generazione. Quella che alcuni media specializzati hanno identificato come Lexus GT ha anche confermato - con la colonna sonora durante la diretta streaming di Goodwood - che la vettura dovrebbe essere dotata di un V8 turbocompresso.

Le due vetture, di cui la Casa giapponese non ha fornito dettagli se non i nomi GT Concept e GT Racing Concept, sono state affidate per l'esibizione dinamica ai piloti del Team Haas F1 Ollie Bearman ed Esteban Ocon e ai piloti ufficiali Toyota Kazuki Nakajima e Tatsuya Kataoka. Dato che si prevede l'auto GT3 dovrebbe iniziare a gareggiare nel 2026, è logico supporre che entrambe le varianti di questa supersportiva Toyota dovrebbero essere svelate entro la fine dell'anno.