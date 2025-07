Zenvo Aurora, l'hypercar al FOS Goodwood ha fatto sentire per la prima volta il ruggito del V12 quadriturbo

Il costruttore danese Zenvo Automotive ha raggiunto due importanti traguardi nello sviluppo dell'hypercar Aurora. In occasione dell'apertura del Goodwood Festival of Speed (FOS) il poderoso V12 quadriturbo Mjllner ha fatto sentire il suo poderoso ruggito per la prima volta in pubblico. A questo momento emozionale è seguita la prima dimostrazione dinamica - sulla famosa salita di fronte a migliaia di spettatori - del prototipo di sviluppo di Aurora e del primo esemplare di pre-serie. Il momento chiave dell'evento ha visto il 'padrone di casa', il duca di Richmond, incontrare il presidente di Zenvo Automotive, Jens Sverdrup, e avviare assieme il nuovo propulsore V12.

«Questa è stata più di una semplice presentazione pubblica dell'auto, ma un momento fondamentale nell'intero programma di sviluppo - ha spiegato Sverdrsup - VP0 non è solo il primo prototipo funzionante del progetto Aurora, ma anche un punto di riferimento per in questa nuova fase dell'azienda». «Dall'anteprima del progetto Aurora nel 2023, abbiamo creato qualcosa di completamente nuovo. L'azienda si è rafforzata in tutti i settori, sia internamente che attraverso importanti partner tecnici e commerciali. L'intero team ha lavorato instancabilmente per creare Aurora: una vera hypercar da zero».

Aurora è basata sul nuovissimo design monoscocca modulare ZM1 che Zenvo, ha sviluppato in collaborazione con gli esperti di strutture in carbonio di Managing Composites, «Ogni parametro è massimizzato fino alla soglia dei limiti e dei compromessi - ha detto Lluc Marti, ceo di Managing Composites - Collaborare con Zenvo fin dalle prime fasi di concept è stato un progetto da sogno che ci ha spinto a superare i limiti dell'ingegneria dei materiali compositi e della nostra azienda, dando vita a una piattaforma davvero degna della visione di Aurora».