Audi, operazione best seller. Ingolstadt presenta la nuova Q3, il modello dei Quattro Anelli più amato dagli italiani

L’avanguardia del rinnovamento. La recente anteprima internazionale della Q3, la best-seller italiana Audi giunta alla terza generazione, è solo l’ultimo tassello di un’offensiva di prodotto estesa a tutti i modelli chiave della casa dei quattro anelli. Solo qualche settimana prima, la “House of Progress” allestita nella Milano Design Week ha fatto da cornice alla prima della Audi A6 Avant, l’affilata wagon proposta anche a zero emissioni e-tron su base PPE, la Premium Platform Electric. Le versioni endotermiche adottano invece la PPC, condivisa con la terza generazione di Q5, l’Audi più venduta nel mondo fresca di arrivo nelle concessionarie. Un cerchio che si chiude con la A5 Avant, tra le prime a debuttare con il nuovo pianale per sostituire adeguatamente sul piano dinamico e tecnologico decenni di storia firmata A4. Tutte condividono il nuovo corso tecnico/stilistico adottato nei recenti salti generazionali, dove la nuova calandra single-frame separa gruppi ottici Matrix Led dal taglio sottile, ma sempre in grado di offrire una firma luminosa all’avanguardia della tecnica di illuminazione.

L’ultimo esempio è proprio la Q3, l’unico dei modelli citati a poggiare sulla piattaforma Mqb Evo.



Arriverà nelle concessionarie italiane con un corredo tecnologico ereditato da modelli di classe superiore, a partire dalla nuova firma luminosa Audi Led Digital Matrix. Caso unico tra i Suv di segmento C, i gruppi ottici evolvono con la tecnologia innovativa dei “moduli micro-led”ognuno dei quali misura 13 millimetri e contiene 25.600 micro-led della grandezza di 40 micrometri. Sono in grado di proiettare tappeti luminosi dinamici, oltre a segnalazioni sull’asfalto come un fiocco di neve in caso di rischio ghiaccio. Sul retro, anche Q3 sfoggia la fascia luminosa che unisce i gruppi ottici a tecnologia Oled per attraversare il logo centrale dei quattro anelli retroilluminato. L’abitacolo di Q3 eredita l’impostazione delle sorelle maggiori, con il palcoscenico digitale a display Oled in scala leggermente ridotta: 11,9 pollici per il quadro strumenti e 12,8 pollici per il sistema MMI. La gamma motori parte dal turbo-benzina 1.5 Tfsi a ciclo Miller da 150 CV e 250 Nm di coppia, tecnologia mild-hybrid a 48V e sistema cylinder on demand (COD). Lavora in abbinamento alla trasmissione automatica a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, come il più potente 2.0 TFSI con sistema di trazione integrale quattro, da 204 CV e 320 Nm o, nello step più performante, da 265 CV e 400 Nm.



La proposta Diesel è affidata al noto quattro cilindri 2.0 TDI abbinato alla trazione anteriore e al cambio S tronic a 7 marce, in grado di erogare 150 cv e 360 Nm. Al lancio, Audi Q3 verrà proposta anche in versione e-Hybrid, l’ibrida plug-in dalla potenza complessiva di 272 cv e 400 Nm di coppia, per un’autonomia massima di 120 km in elettrico. Stessa tecnologia prevista per la più spaziosa Q5 e-Hybrid, dove la parte termica del sistema ibrido plug-in viene affidata al benzina 2.0 TFSI a ciclo Miller da 252 cv, in questo caso abbinato ad un motore elettrico da 143 cv e 350 Nm. Due le versioni: da 220 kW/299 cv e 270 kW/367 cv, per entrambe trazione integrale quattro ultra ed un’autonomia a zero emissioni di circa 100 km. Audi Q5 e A6 Avant condividono anche le motorizzazioni benzina e diesel meno spinte sul fronte dell’elettrificazione, ma comunque supportate dal sistema mild-hybrid plus, in grado di fornire un boost di 24 cv e 230 Nm in fase di ripresa.