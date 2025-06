BMW, i veri maestri del premium. Regina delle vendite è la X1, va forte con tutte le motorizzazioni

Nell’eterna guerra tra i marchi premium per la supremazia in Italia è la BMW che al momento sta vincendo a mani basse. Nei primi cinque mesi del 2025, il marchio tedesco è balzato davanti ai concorrenti Audi e Mercedes sia come numeri assoluti, sia per la vettura premium più venduta. Sono oltre 33mila le auto che BMW ha immatriclato nel nostro paese fa gennaio a maggio, con un incremento del 5,17% rispetto all’anno precedente. Ma ancora più forte è la supremazia BMW sul singolo modello: Il primato ha un nome, anzi una sigla: X1, il Suv di taglia media che sta incontrando un grande successo. Da inizio 2025 la BMW X1 è costantemente nei top 20 nella classifica delle auto più vendute in Italia: se ne vendono circa duemila al mese e ha già superato quota diecimila esemplari. La vettura premium più venduta in assoluto nel nostro paese.



Un primato che deve spingere a qualche riflessione visto che la X1 non è un modello recentissimo: la terza generazione di questo Suv medio (sigla U11) è in vendita da oltre due anni. Come si spiega allora il successo visto che non è certo merito dell’effetto-novità? Semplice: oltre al buon rapporto qualità/prezzo/dimensioni, si motiva con l’allargamento dell’offerta. Ai due tradizionali modelli benzina e diesel con cui la X1 era stata lanciata, si sono aggiunte man mano le versioni mild hybrid benzina e diesel, poi la plug-in e infine la full electric iX1. Un’offerta variegata che ha finito col soddisfare le richieste di qualsiasi cliente. Al punto che la X1 Phev è diventata rapidamente la terza plug-in più venduta in Italia dopo Byd Seal U e Toyota C-HR mentre la iX1 è l’elettrica premium più richiesta dagli italiani dopo le inossidabili Tesla 3 e Y.



Forte del successo della X1, BMW ha scelto di adottare la stessa strategia anche per la quarta generazione del proprio Suv X3, quello di taglia maggiore (4,76 metri di lunghezza) lanciato pochi mesi fa. Ha offerto al lancio motorizzazioni due e tre litri mild hybrid benzina e diesel, aggiungendo poi la versione plug-in hybrid da 299 cv. L’ultimo step della gamma avverrà in autunno, con il lancio al salone di Monaco di inizio settembre della iX3, ovvero la versione full electric del modello. Per BMW la iX3 non rappresenterà un semplice completamento della gamma ma una vera tappa miliare della propria tecnologia elettrica. La iX3, infatti, va considerata come la prima elettrica BMW di nuova generazione.

Offrirà tutte quelle soluzioni hi-tech che il marchio tedesco ha mostrato al mondo in via sperimentale con il concept Neue Klasse: ovvero batterie di nuova concezione con celle cilindriche sviluppate in casa e soprattutto la tecnologia della vettura a 800 volt in luogo di quella a 400v dei modelli precedenti. Il tutto per raggiungere un’efficienza superiore che permetterà di allungare l’autonomia del 30% a pari capacità di batteria e ridurre i tempi di ricarica di altrettanti 30%. Un passo in avanti talmente radicale che la piattaforma elettrica a 800v e la nuova batteria fungeranno da base attorno alla quale saranno costruiti sei nuovi modelli di BMW elettriche che i tedeschi lanceranno nei prossimi 18 mesi: a partire dalla i3, berlina elettrica della serie 3.

Se sull’elettrico si concentra il focus delle novità BMW, non è che il marchio stia fermo sul fronte tradizionale. Recentemente ha presentato la nuova M2 CS, punta di diamante della divisione M. È la BMW M più compatta e leggera con i suoi 4,55 metri di lunghezza, ma anche una delle più potenti: perché ora adotta lo stesso 6 cilindri 3 litri biturbo della sorella maggior M3: ben 530 cavalli. Grazie alla costruzione alleggerita è altrettanto rapida nelle prestazioni (0-100 in 3,8 secondi) ed è la prima M2 a sfondare il muro simbolico dei 300 km/h di velocità massima. Certo non è la BMW più esclusiva in gamma: chi vuole qualcosa di davvero unico dovrà attendere la produzione in serie della Speedtop, il concept avveniristico che BMW ha presentato al concorso di eleganza di Villa d’Este e che è una reinterpretazione moderna e raffinata del concetto di BMW Touring. Talmente esclusiva che ne verranno prodotti in tutto soltanto 70 esemplari.