Citroen, aircross show: ricetta magica. La casa francese rinnova la propria gamma puntando sulle ruote alte

Nelle strategie di prodotto Citroën i Suv hanno l’attenzione che meritano i veicoli di una categoria sempre ai primi posti nelle preferenze dei consumatori, alle cui aspettative il brand francese della galassia Stellantis risponde offrendo una gamma che rimane costantemente al passo con i tempi. Lo conferma la decisione di procedere, nel giro di un paio di mesi, al rinnovamento di entrambe la sue “stelle” a ruote alte che sono state rivisitate non solo nell’aspetto, ora caratterizzate da un look più squadrato e meno sinuoso, più coerente con il nuovo linguaggio stilistico del marchio rispetto a quello dei modelli che sono chiamate a sostituire, ma anche da dotazioni tecnologiche particolarmente evolute. Il look squadrato e deciso, i cui tratti ne sottolineano il carattere più votato all’avventura, garantisce l’immediata percezione della profondità dei cambiamenti che hanno ridisegnato in profondità la nuova generazione dalla C3 Aircross, realizzata sulla piattaforma Smart Car condivisa con altri 7 modelli del gruppo (tra questi, le nuove Opel Frontera e Fiat Panda, nonché la “cugina” C3 berlina).



Nonostante la compattezza, la rinnovata C3 a ruote alte presenta una novità significativa rispetto all’omonima vettura di cui prende il posto: può essere ordinata anche nella configurazione a 7 posti, un’opzione non facile da trovare tra i Suv la cui lunghezza si attesta a ridosso dei 4,4 metri (per la precisione, 4,39). Un’innovazione che ha ovviamente comportato qualche sacrificio in termini di capacità di carico, che con l’equipaggio al completo si ferma a 40 litri, rispetto ai 330 della versione standard a 5 posti. Volume che può salire a 1.600 litri quando a bordo sono occupati solo i due sedili anteriori. A proposito di sedili, quelli della nuova C3 Aircross beneficiano dell’esclusiva tecnologia Advanced Comfort che aumenta la comodità degli occupanti grazie ai 10-15 mm di imbottitura in più garantiti dalla schiuma supplementare.

La promessa di contenuti tecnologici ai vertici della categoria per quanto riguarda sia la connettività, che trova la sua espressione nel display centrale da 10,25 pollici, sia i sistemi di assistenza alla guida, trova conferma anche nella gamma dei propulsori, che comprendono una versione mild-hybrid con rete di bordo a 48 Volt e motore 3 cilindri 1.2 a benzina da 136 cv, un tre cilindri turbo a benzina da 136 cv e un powertrain a elettroni da 113 cv che promette oltre 300 km di autonomia e fa della nuova C3 Aircross il primo B-Suv 100% elettrico del marchio. Disponibile nelle versioni You, Plus e Max, la nuova gamma si presenta con un listino che parte da 19.350 euro (da 28.990 per chi preferisce la propulsione “full electric”). Sempre al mondo delle ruote alte, ma partendo dalla piattaforma Stellantis Stla-Medium, appartiene l’altra novità: la C5 Aircross che è reduce da una serie di interventi finalizzati a ottimizzarne sia il look, sia l’efficienza, caratteristica che secondo i designer francesi non viene sempre tenuta nella dovuta considerazione nella progettazione dei Suv e che nel caso della new entry ë-C5 Aircross trova conferma “matematica” nella riduzione della resistenza aerodinamica, calata da 0,84 all’attuale 0,75.

Una riduzione che nel caso della motorizzazione elettrica “regala” più di 30 km di autonomia in autostrada. Sì, perché anche questo Suv, che del marchio francese può essere considerato l’ammiraglia e che sarà disponibile nella seconda metà dell’anno con un listino ancora top secret, propone una gamma di motorizzazioni – tutte elettrificate – in grado di soddisfare un ampio ventaglio di esigenze. Ne fanno infatti parte la versione di accesso Hybrid 145 Automatic con motore 3 cilindri 1.2 turbo, cambio doppia frizione e rete di bordo a 48 V, la versione “alla spina” Hybrid Rechargeable 195 con motore 1.6 turbo a benzina e autonomia elettrica di 86 km, e la motorizzazione 100% elettrica della ë-C5 Aircross disponibile nelle declinazioni da 210 o 230 cv che promettono rispettivamente 520 e 680 km di autonomia.