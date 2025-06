Anche l’avventura può rinnovarsi per offrire più emozioni. E così la Defender 4x4, il fuoristrada di Land Rover che dell’avventura ha fatto la sua vocazione, aggiorna l’intera gamma per renderla ancora più appassionante. Finiture, design, tecnologia: l’upgrade sui modelli 90, 110 e 130, inclusa la Defender OCTA, accentua il carattere esclusivo della lineup. I fari anteriori hanno una nuova, raffinata, grafica quando sono accesi, mentre i gruppi ottici posteriori a filo si distinguono per le lenti fumé. Nuova anche la palette di colori, completata da dettagli e materiali aggiornati. All'interno, un touchscreen più grande, da 13,1 pollici, offre un controllo ancora più intuitivo dell'infotainment.

L'ultimo design della consolle centrale consente di sfruttare al massimo lo spazio. E una sezione scorrevole nasconde i piccoli oggetti in un vano chiuso, pur mantenendo l'accesso all'area di stivaggio sottostante, più profonda. Per la prima volta l’Adaptive OffRoad Cruise Control è in opzione sulla Defender, rendendo ancora più facile affrontare i terreni più impegnativi. Inoltre, la Defender 130 è ora disponibile con un compressore d'aria integrato opzionale, per regolare facilmente la pressione degli pneumatici ovunque si renda necessario.



La Defender OCTA è il modello con le prestazioni più alte della famiglia Defender, grazie a un V8 biturbo da 4,4 litri e 635 cv, alle innovative sospensioni 6D Dynamics, ai sedili Body and Soul e alla modalità dedicata OCTA per l'uso in fuoristrada ad alte prestazioni. Le sue capacità avventurose sono state ulteriormente potenziate grazie ad un verricello integrato con una portata di 4.500 kg e copertura in fibra di carbonio.

A cinque anni dal primo lancio di Defender, «La gamma oggi è ancora più vasta, dalla commerciale Hard Top all'epica Defender OCTA. Con la produzione a pieno regime per soddisfare la domanda, le ultime modifiche fanno parte del nostro continuo impegno per rendere le avventure sempre più soddisfacenti», ha detto il Managing Director di Defender, Mark Cameron. Tutti i modelli aggiornati di Defender saranno sul mercato a partire dalla seconda metà del 2025. Disponibili da subito, invece, le novità per la gamma Discovery, che si arricchisce di due nuovi modelli in edizione speciale: Tempest e Gemini. L’ammiraglia Tempest è la Discovery più lussuosa di sempre, con caratteristiche uniche, tra cui la carrozzeria con finitura opaca, che esalta il fascino del Suv familiare a sette posti.



La Discovery Gemini è un tributo contemporaneo all'ingegnoso design della Discovery originale del 1989, con dettagli esclusivi e nuove scelte di colore. Entrambi i modelli sono disponibili con l’ultimo potente motore diesel Ingenium D350 da 3.0 litri, che eroga 350 CV e 700 Nm di coppia con tecnologia Mhev (Mild hybrid electric vehicle) a 48V, trasmissione a otto rapporti e trazione integrale. Guardando al 2026, Defender è già pronta per l’avventura del Rally Dakar: il team dei piloti si è completato con l’arrivo di Sara Price, specialista di rally statunitense, campionessa di motocross e quattro volte vincitrice di tappa della Dakar. Price si unisce alla leggenda della Dakar Stéphane Peterhansel e al talentuoso Rokas Baciuška. Il marchio britannico parteciperà con tre auto al Rally Dakar nel 2026, evento clou del FIA World RallyRaid Championship.