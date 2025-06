Dr, alla conquista del cliente. Il Gruppo di Macchia d’Isernia si allarga e punta all’estero

In un mercato europeo stagnante, con venti di crisi alimentati dalla transizione verso la mobilità elettrica e dalla necessità di investire risorse ingenti nella riconversione degli impianti, c’è chi festeggia risultati commerciali soddisfacenti, non teme la concorrenza extraeuropea, anzi rafforza la collaborazione con i soci cinesi, non taglia ma aumenta i posti di lavoro e addirittura mira a conquistare nuovi mercati, con nuovi marchi e nuovi modelli. Possibile? Un sì convinto, sorprendente quanto attendibile, arriva da Macchia d’Isernia, sede storica di dr, che non è più il marchio di un’auto, ma di un gruppo che comprende ormai 7 brand diversi: con la capogruppo, infatti, ci sono ora EVO, Tiger, Sportequipe, ICH-X, Birba e Katay (veicoli commerciali), per un totale di 27 linee di prodotto. Prodotto di origine cinese, in forza degli accordi di collaborazione a suo tempo presi con Chery, JAC, BAIC e Dongfeng, ma definiti in Italia, nello stabilimento molisano, dove hanno sede, su una superficie di oltre 300.000 metri quadri, il centro ricerca, il centro stile, gli impianti di assemblaggio e il magazzino ricambi, cui si sommano 412 showroom e 421 centri di assistenza.

«Ma il nostro Paese – informa una nota dell’azienda guidata da Massimo Di Risio – non è più il nostro unico campo d’azione. Forti della crescita registrata nel 2024, con una quota di mercato del 2,58% (mercato privati, ndr) ora siamo in una fase di espansione a livello europeo che prevede, dopo la Spagna, insediamenti in Francia, Belgio, Lussemburgo, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Grecia». L’obiettivo dichiarato è dunque coprire una larga parte del mercato europeo entro la fine del 2025. Operazione non facile, e tuttavia avviata con convinzione, a cominciare dalla recente partecipazione al Salone di Barcellona, dove ha di fatto debuttato la dr International, nuova divisione del gruppo, con a capo Enrico Atanasio, manager di grande esperienza che si occupa dello sviluppo dei nuovi marchi. Modello chiave di questo nuovo corso che guarda oltre i confini italiani è la Sportequipe S8 GT, Suv di grandi dimensioni (4,7 metri) a 7 posti (5 nella versione Thermohybrid benzina/GPL) dal design accattivante, spinto da un motore 1.6 turbo a iniezione diretta da 186 cv con cambio DCT. Con l’S8 di Sportequipe cavalcano l’onda spagnola anche i modelli di ultima generazione dei marchi dr, EVO, Tiger, ICH-X, ai quali s’è aggiunto da poco il piccolo quadriciclo Birba.



Tutti – vale la pena ricordarlo – sono stati di recente esposti anche al Dealer Day di Verona, dove hanno conquistato la scena i restyling di DR 6.0 Super Hybrid e DR 6.0 Super Thermohybrid: auto che rinunciano a ciò che ormai tutti esibiscono con orgoglio, ovvero le varianti elettrificate, puntando con convinzione sul sistema Thermohybrid, ovvero gli impianti GPL di fabbrica, che in Spagna consentono addirittura di ottenere la speciale etichetta ECO per l’accesso nei centri urbani. Ciò detto, l’irrinunciabile mission sul fronte dell’elettrico è stata affidata al Birba, quadriciclo di piccole dimensioni (un soffio meno di 3 metri) in grado di muoversi a emissioni zero, con autonomia di 182 km, velocità massima di 90 km/h e disponibilità di un vano bagagli da 700 litri.

«L’ideale – dicono in casa dr – per raggiungere l’ufficio o per muoversi in città per lo shopping e nel tempo libero». Tutto ciò viene proposto a 12.900 euro. Che non sono pochi, ma è giusto ricordare che si tratta di una microcar superaccessoriata, con cerchi in lega, volante multifunzione, aria condizionata, connessione Bluetooth e radio Dab plus, supporto per smartphone, due altoparlanti sulle portiere, luci di cortesia, alzacristalli elettrici e tanto altro. Su un fronte diverso, ovvero nel “mondo a parte” dell’offroad duro e puro, in casa dr si punta invece molto sul marchio ICH-X, e in particolare sul K2, fuoristrada di 4,65 metri dalle forme squadrate. Motorizzabile con un diesel 2.0 litri common-rail Euro 6D da 162 cv, o con un Thermohybrid benzina/GPL 2.0 turbo a iniezione diretta, è stato realizzato anche in una versione speciale denominata Rock’s, consegnata a Danilo Petrucci, pilota di Superbike scelto come testimonial di Sportequipe/ICH-X.