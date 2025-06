Fiat, debutto di una star: brilla Grande Panda. Oltre la Full arriva anche la mild hybrid

Era successo soltanto per la 500, il 4 luglio 2007: musica a palla, un magico show sul Po, una sensazione di straordinaria energia per divertire le migliaia di persone assiepate sulle rive del fiume. Così venne lanciata la riedizione della storica citycar che si rivelò un immediato successo sul mercato. La nuova Fiat targata Stellantis ha concesso il bis inventandosi uno straordinario replay del bagno di folla musicale per un faraonico lancio della Grande Panda. Scenario ideale “Torino is Fantastic”, il concerto celebrativo del Santo Patrono del 24 giugno nella centrale piazza Vittorio Veneto con Fiat main sponsor e sul palco stelle del calibro di Alessandra Amoroso, Annalisa, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Il Volo, Mahmood e Tananai presentati da Gerry Scotti e Noemi. Special guest Shaggy, il rapper giamaicano che ha recentemente festeggiato il 30° anniversario della sua hit “Boombastic” riproponendola in una nuova versione “Boombastic (Fantastic)” abbinata proprio a un video con la Fiat Grande Panda protagonista.



Eventi così impegnativi ribadiscono quanto sia strategica la Grande Panda nei progetti a breve termine di Fiat, in attesa della Giga-Panda che sarà il prossimo passo. L'intera estate verrà dedicata a promozioni e tour non solo in Italia. «Abbiamo una macchina straordinaria - enfatizza il Ceo Olivier François – che proietta nel 21° secolo i tratti iconici e la versatilità della celebre antenata Anni 80. Un modello per tutti i mercati mondiali che esalta la creatività italiana e ci porterà lontano». Compatta ma spaziosa, con i suoi 3,99 metri di lunghezza (per 1,76 di larghezza e 1,58 di altezza) e un abitacolo a 5 posti veri, Grande Panda è il jolly che Fiat cala nel segmento B per la ripartenza globale. La versione Hybrid, che si affianca alla full electric, è il fiore all'occhiello della gamma basata sulla piattaforma multi-energia Smart Car, condivisa con altri modelli del gruppo come Citroën C3 e Opel Frontera. Per Grande Panda sono previste a regime 300mila unità l'anno.



Il design è una delle chiavi vincenti e lo spirito d'innovazione è sottolineato da dettagli hi-tech come i fari a Led PXL e i fanali posteriori a forma di cubo. La formula mild-hybrid T-Gen3 prevede motore tre cilindri turbo 1.2 da 110 cv associato a una batteria agli ioni di litio da 48 volt (0,9 kWh) per alimentare un motorino elettrico da 21 kW integrato nel cambio automatico doppia frizione eDCT easy drive a sei rapporti. Possibile compiere in elettrico piccoli tragitti fino a 30 km/h e manovre di avvio e parcheggio. L'intera gamma Grande Panda ha di serie frenata rigenerativa e cambio automatico, ma a fine anno ci sarà un'evoluzione: una versione termica non ibrida con cambio manuale.

Dedicata a chi è più... tradizionalista. La ibrida è disponibile negli allestimenti Pop, Icon e La Prima con sette vivaci colori di carrozzeria. Il listino parte da 19.000 euro, ma con l'offerta di lancio (a fronte di rottamazione e finanziamento) scende a 16.950 euro. Fiat ha svelato anche il concept della Grande Panda 4x4, un’icona leggendaria che rinasce diventando il manifesto di una nuova visione del brand grazie alla trazione integrale ottenuta tramite un asse posteriore elettrificato. L'erede della Panda 4x4 nata nel 1983 ha carrozzeria bordeaux, protezioni e due fari aggiuntivi sul portapacchi. Oggi è un esercizio di stile, in futuro chissà, molti ci sperano.

E intanto sul mercato riscuote successi superiori alle previsioni la Fiat Topolino, il quadriciclo trendy che sta conquistando le aree metropolitane grazie alla sua agilità e alla simpatia che ispira. Alla recente Milano Design Week è stata presentata una collaborazione esclusiva con la griffe Gallo per celebrare appunto la sostenibilità e la libertà di movimento che sono valori tipici della Topolino. Ne sono derivati quattro esercizi stilistici con inedite e vivaci livree per "colorare" l’elegante grigio metropolitano di Milano. La prima è un omaggio alle righe multicolor Gallo rielaborate partendo dall'esclusivo Verde Vita di Topolino. Le altre si ispirano ad altrettanti classici con eleganti righe bicolore, la vivacità dei pois e un’iconica fantasia geometrica.