Genesis, lo sbarco in Europa parte dalla 24 Ore di Le Mans. Arrivano due Suv, il GV60 e il più grande GV70, e la berlina G80

Dalla 24 Ore di Le Mans alla conquista dell’Europa. Genesis, marchio premium del gruppo Hyundai, ha confermato lo sbarco in quattro nuovi mercati del Vecchio Continente. Presente dal 2021 in Germania, Svizzera e Regno Unito, a partire dal prossimo anno le auto del brand coreano saranno disponibili anche in Italia, Francia, Spagna e Olanda. Come si era soliti fare un tempo, quando prodotto e corse camminavano all’unisono, l’annuncio è avvenuto in contemporanea con la presentazione della Hypercar GMR-001 che, a partire dal 2026, affronterà il Mondiale Endurance. La doppia sfida, sia su strada che in pista, non poteva che partire da Le Mans. Se la vettura che correrà nel FIA WEC sarà ibrida, con un V8 biturbo affiancato dal motore elettrico, l’offensiva sulle strade europee avverrà con tre modelli esclusivamente a elettroni: due Suv, il GV60 e il più grande GV70, e la berlina G80. Recentemente aggiornate, le vetture utilizzano una piattaforma da 800 Volt che consente di supportare una ricarica fino a 350 kW in corrente continua, che si traduce in soli 18 minuti per passare dal 10 all’80% di carica.

La GV60, che ha segnato il debutto di Genesis nel mondo delle vetture elettriche, è un Suv coupé compatto che incarna perfettamente la filosofia di design “Athletic Elegance”. Il connubio tra sportività ed eleganza lo si vede, oltre che nel frontale dotato della firma luminosa a quattro elementi, soprattutto nella silhouette da coupé. Lunga 4,5 metri, la GV60 offre tanto spazio a bordo con un interno lussuoso e tecnologico dove materiali pregiati sono affiancati dal display curvo Oled da 27” che unisce la strumentazione digitale con il sistema di infotainment. Dotata di una batteria da 77,4 kWh, il C-Suv coreano può percorrere fino a 481 km con una carica. Tre le versioni disponibili. Alla base troviamo la variante a singolo motore da 228 Cv e trazione posteriore. Si passa alla versione integrale che, tramite l’utilizzo di due motori, consente una potenza di 381 Cv, fino ad arrivare alla più potente da 490 Cv e 700 Nm di coppia. Già presente nel mercato americano anche con motorizzazioni ibride, il D-Suv GV70 arriverà in Europa nella sola variante elettrica. Lunga 4,71 metri la Genesis presenta uno stile sportivo, come la griglia e la generosa calandra, raccordato da forme più eleganti che ritroviamo nell’abitacolo, dove non manca il display curvo da 27”.

Equipaggiata con due motori elettrici, la GV70 dispone della trazione integrale e di una potenza di 435 Cv che, tramite la modalità Boost, può arrivare fino a 490 Cv supportata da sospensioni e differenziale a controllo elettronico. Infine la batteria da 77,4 kWh garantisce un’autonomia di 455 km con una sola carica. Non per ultima la berlina G80. In 5,13 metri di lunghezza, oltre a incarnare l’essenza premium di Genesis, la G80 dispone della trazione integrale, grazie a due motori elettrici, e delle quattro ruote sterzanti. La potenza combinata di 365 Cv e 700 Nm di coppia le consentono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi, mentre la batteria da 94,5 kWh garantisce fino a 570 km di autonomia. Oltre alle vetture, per lo sbarco nei nuovi mercati europei Genesis sta sviluppando anche degli showroom in grado di trasmettere al meglio l’esperienza premium del marchio.