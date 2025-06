Jeep, la New Compass è pronta al lancio. La compatta Avenger è sempre una certezza

Nel suo passato c'è una dote di 2,5 milioni di clienti conquistati dal debutto nel 2006, nel presente c'è la grande sfida in un segmento affollato e strategico, quello dei Suv di media dimensione. La nuova Compass è pronta a diventare simbolo della “off road capability”, la robustezza e l'approccio distintivo di Jeep, per unire versatilità e tecnologia all'avanguardia. Anche in Italia gli ordini sono già aperti, prime consegne (versione First Edition a trazione anteriore) entro l'anno. Il modello più globale del brand parte proprio dall'Europa, con produzione radicata a Melfi e basata sull'architettura Stellantis STLA Medium. Le dimensioni della Compass sono leggermente cresciute, a 4,55 metri di lunghezza, per interni ancora più godibili. Incrementata di 45 litri anche la capacità del bagagliaio, che raggiunge i 550 litri. Una Jeep concepita per ogni tipo di impiego, a 2 e 4 ruote motrici, e con competenza specifica per l'off-road come da tradizione: può superare guadi fino a 470 mm di profondità mentre il sistema Selec-Terrain (di serie) interviene durante le situazioni più complesse.



Le motorizzazioni possono soddisfare ogni tipo di cliente. Includono un ibrido 48V da 145 cv, un ibrido plug-in da 195 cv e tre varianti full-electric che variano dai 213 cv della versione a trazione anteriore ai 375 cv della versione a trazione integrale. Jeep ha introdotto sulla Compass un nuovo motore elettrico posteriore in grado di erogare 49 kW aggiuntivi di potenza di picco e fino a 232 Nm di coppia. La ricarica EV è all'altezza degli standard più elevati, con una soluzione rapida da 160 kW CC che offre un tempo di rifornimento di 30 minuti per passare dal 20% all'80%. L'autonomia fino a 650 km è un altro punto di forza.

Mentre la New Compass si prepara ad aggredire i mercati, c'è un'altra Jeep che continua a riscuotere consensi. È la compatta Avenger, leader delle classifiche italiane dei Suv e ai vertici anche a livello europeo (dal prossimo anno sarà prodotta pure in Brasile). La sua è una formula di successo: motore elettrico, termico o ibrido, c'è una soluzione per tutti i gusti. E trazione anteriore o integrale 4xe. Proprio quest'ultima evoluzione esalta in modo particolare le doti dinamiche e le capacità off-road, oltre che la versatilità della Avenger. La 4xe ha debuttato nella versione glamour “The North Face Edition” svelando angoli in off-road ottimizzati, una maggiore altezza da terra (+10 mm) rispetto alla versione a trazione anteriore e una capacità di guado fino a 400 mm. Cuore pulsante dell’Avenger 4xe è la motorizzazione che unisce efficienza ibrida e tecnologia AWD all'avanguardia. Il sistema ibrido a 48 V è caratterizzato da un motore turbo da 1,2 litri e da due motori elettrici da 21 kW situati sui due assi, che garantiscono una potenza combinata di 145 cv (per una velocità massima di 194 km/h). Configurazione associata a un cambio automatico a doppia frizione a 6 velocità.