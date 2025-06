Kia formula Tri-Fuel: è stata la prima a lanciare l’alimentazione a tre canali: a benzina, elettrica ed a GPL

La corsa continua, ma sarà meno frenetica e più ragionata per Kia. Il marchio coreano infatti alla fine dell’aprile scorso ha rivisto parzialmente i propri obiettivi, portando da 4,3 a 4,19 milioni i volumi di vendita entro il 2030 e rimodulando il percorso dell’elettrificazione attraverso la riduzione da 1,6 a 1,26 milioni il numero delle elettriche prodotte entro la fine del decennio a favore di altre soluzioni di elettrificazione come l’ibrido il cui peso sarà di 1,07 milioni sul totale, 290mila unità in più rispetto a quanto preventivato fino all’anno precedente. Una rimodulazione figlia delle condizioni di mercato, ma che non altera il numero totale previsto dei modelli: 32 in tutto dei quali 17 avranno ancora un motore a scoppio, 15 saranno elettrici al 100% e 3 saranno invece mezzi commerciali.

Per quest’ultimi il percorso è già iniziato con il PV5 il cui lancio è già iniziato con due tagli di batteria (da 43,3 kWh o 51,5 KWh) in attesa di un terzo da 71,2 kWh, tutti accoppiati ad un motore da 120 kW, proseguendo con il PV7 nel 2027 e il PV9 nel 2029 per un obiettivo di 250mila unità prodotte entro il 2030. Per le elettriche invece le varie EV3, EV6 (recentemente rinnovata) e EV9 vedranno l’aggiunta delle EV4 (in versione hatchback a 5 porte e berlina a 4 porte) e soprattutto della EV2, un crossover lungo poco più di 4 metri che costerà circa 30mila euro e, così come la EV4, sarà costruita prezzo lo stabilimento Kia di Zilina, in Slovacchia. Presentata in forma di concept dalle forme pressoché definitive, la EV2 avrà due tagli di batteria ai quali corrisponderanno altrettante chimiche: NMC per la versione più performante in termini di potenza e di autonomia e LFP per quella più conveniente e più mirata ad un utilizzo cittadino.

Nel frattempo Kia può mettere sul piatto due novità di grande interesse. La prima è la Niro Tri-Fuel, versione full hybrid con alimentazione a benzina/GPL capace di garantire un’autonomia totale di ben 1.600 km. Una variante che si aggiunge alle altre tre già disponibili ovvero l’elettrica, l’ibrida plug-in e la full hybrid a benzina che offre la base per la nuova interpretazione dell’elettrificazione. Una novità assoluta per l’Europa che il gruppo Hyundai in realtà ha già introdotto in Corea dal 2009, ma che ora assume una valenza particolare di fronte all’avvento dei cosiddetti super ibridi che promettono autonomie totali di oltre 1.000 km. E la Niro Tri-fuel è un ibrido davvero super anche senza avere la batteria ricaricabile visto che, sommando il serbatoio da 42 litri del GPL a quello da 40 litri della benzina, con il contributo di efficienza dato dal motore elettrico da 32 kW e dalla batteria da 1,56 kWh, la Kia Tri-Fuel percorre complessivamente ben 1.600 km senza soste e con tutti i risparmi del caso.

Il kit di trasformazione è fornito dalla Westport Fuel System Italia/BRC e l’unico sacrificio è avere 15 cv in meno sotto l’acceleratore: 126 cv invece dei 141 cv della full hybrid solo a benzina. Il GPL sarà offerto anche dalla Sportage che si rinnova proprio in questi giorni offrendo un look ancora più moderno, nuovi materiali sostenibili per l’abitacolo e un’interfaccia uomo-macchina ancora più digitale, grazie a due schermi da 12,3” (più head-up display) e ad un sistema infotelematico che permette funzioni più avanzate come la possibilità di utilizzare come chiave lo smartphone. A questo proposito, Kia ha in preparazione una nuova app che ne integra 5 esistenti in modo da semplificare l’esperienza per l’utente. Evoluti anche i propulsori a partire dal diesel 1.6 mild-hybrid a 48 Volt da 136 cv con cambio manuale o doppia frizione a 7 rapporti. C’è poi l’1.6 a benzina da 150 cv o 180 cv, disponibile in purezza oppure utilizzato come base sia per la versione full hybrid da 239 cv sia per la plug-in hybrid da 288 cv, entrambe con cambio automatico a 6 rapporti e disponibili sia a trazione anteriore sia integrale.