Lancia, anima sportiva ed innovazione al top: la formula del marchio

Nel mondo Lancia, che da sempre coniuga l'inimitabile anima sportiva con l'innovazione tecnologica, il logo HF ha un valore speciale: è la sublimazione della leggenda, il simbolo del successo nelle competizioni. Il tratto distintivo di miti come Stratos e Delta integrale. Debuttò nel 1960 al Salone di Ginevra, con la nascita dell'esclusivo club “Lancia Hi-Fi” (High-Fidelity) dedicato ai clienti più affezionati proprietari di almeno sei vetture Lancia. In seguito diventò elemento caratterizzante dello squadrone HF Squadra Corse fondato nel 1963 da Cesare Fiorio e titolare di trionfi in serie: il team più vincente nei rally di tutto il mondo. Lo storico logo aveva in maiuscolo le lettere HF bianche su fondo nero, con 4 elefantini rossi in corsa e in calce, oltre alla scritta (in maiuscolo) SQUADRA CORSE. L’elefantino fu scelto come portafortuna. Nella Lancia dell'era moderna, che vive con intelligenza la transizione verso la mobilità sostenibile, la firma HF ripropone un simbolo vincente della tradizione. I colori sono quelli del logo ufficiale della Fulvia Coupé 1966 mentre l'inclinazione delle lettere ricorda il logo Lancia Delta anni '90.

Nei rally, in cui Lancia è da poco tornata, il logo è già stato adottato da Stellantis Motorsport per la Ypsilon Rally 4 HF, che si ispira proprio alla mitica Fulvia Coupé HF. L'anima sportiva trova ora la sua massima espressione nella nuova Ypsilon HF da 280 cv, la versione stradale 100% elettrica ad alte prestazioni, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi. Ma per chi cerca soluzioni meno estreme c'è la Ypsilon HF Line Ibrida, la nuova versione che porta il linguaggio HF su motorizzazioni più accessibili pur mantenendo inalterato lo stile e la riconoscibilità della gloriosa sigla. Entrambi i modelli offrono un setup tecnico che profuma di pista, con assetto ribassato, carreggiata allargata e baricentro basso per garantire massima stabilità. La Ypsilon HF, con il suo look ultrasportivo, esprime al top i valori del brand. Con il motore elettrico (207 kW e 345 Nm di coppia) raggiunge una velocità massima di 180 km/h e offre fino a 370 km di autonomia grazie alla batteria agli ioni di litio da 54 kWh (400V) e alla possibilità di ricarica rapida fino a 100 km in 10 minuti.



Lo stile è caratterizzato dal paraurti anteriore dedicato con logo HF, dai cerchi in lega da 18”, dal diffusore posteriore e dai passaruota specifici. La carreggiata è allargata di 30 mm, l'assetto ribassato di 20 mm. I richiami al glorioso passato sportivo emergono anche da stilemi iconici come i fari posteriori circolari ispirati alla Stratos e la fiancata scolpita. Anche gli interni riflettono l’evoluzione della sportività Lancia. I sedili in Econyl con lavorazione laser sono ispirati alla Delta Evoluzione, il volante è in pelle traforata, la pedaliera in alluminio. Carattere e performances esibisce anche la Ypsilon HF Line con dettagli esclusivi come il paraurti anteriore scolpito attorno al logo HF e all’iconico Elefantino Rosso, sedili specifici con cuciture arancioni, volante sportivo in pelle traforata e rivestimenti specifici. La HF Line ha motore ibrido a 3 cilindri 1.2 da 110 cv (81 Kw) con tecnologia 48V integrata nel cambio automatico. Raggiunge i 190 km/h di velocità e scatta da 0 a 100 km/h in 9,3 secondi.