Mazda, cambia il paradigma: riecco la 6 ed è solo elettrica

C’era una volta la Mazda 6. La berlina della Casa di Hiroshima, dopo tre anni di assenza, torna a listino ma totalmente rinnovata. Giunta alla sua quarta generazione, la Mazda 6e abbandona i motori termici per adottare quelli elettrici. Un vero e proprio cambio di paradigma che vede Mazda proseguire nell’elettrificazione della sua gamma, infatti entro il 2030 una vettura su quattro del marchio nipponico sarà a zero emissioni. La Mazda 6e nasce dalla collaborazione con Changan, partner cinese esperto nello sviluppo di auto elettriche. Il risultato è una berlina lunga 4,92 metri che unisce forme pulite e proporzioni equilibrate seguendo lo stile del Kodo design. La grande calandra anteriore, i fari verticali con illuminazione dinamica e la linea di cintura alta le conferiscono un’impostazione sportiva esaltata dall’alettone posteriore attivo e dai cerchi da 19” studiati per ridurre la resistenza aerodinamica. Anche l’abitacolo riflette la nuova direzione intrapresa dal marchio di Hiroshima. Materiali pregiati, come pelle e legno, convivono con un’ergonomia moderna e una tecnologia orientata all’esperienza utente. Al centro della plancia troviamo Il display centrale da 14,6” per l’infotainment.

Non manca il cruscotto digitale da 10,2” e l’head-up display a realtà aumentata. Ottima l’abitabilità, così come la luminosità grazie al tetto panoramico. Buona anche la capacità del bagagliaio che oscilla da 465 fino ad arrivare a 1.074 litri. Sotto il cofano della Mazda 6e troviamo una doppia proposta elettrica. La versione standard, che parte da 43.850 Euro, è spinta da un motore da 190 kW (258 Cv) alimentato da una batteria da 68,8 kWh, in grado di garantire 479 km di autonomia. A questa si affianca la variante Long Range, offerta a partire da 45.450 Euro e dotata di batteria da 80 kWh e autonomia estesa fino a 552 km. Entrambe le configurazioni sono a trazione posteriore e privilegiano l’efficienza mantenendo prestazioni brillanti e consumi contenuti. Inoltre la ricarica rapida in corrente continua permette di ripristinare l’80% della carica in poco più di 20 minuti sulla versione base. Mazda ha posto grande attenzione anche al telaio, adottando sospensioni MacPherson all’anteriore e Multilink al posteriore per offrire una guida precisa e confortevole.



La distribuzione dei pesi perfettamente bilanciata, unita al baricentro basso reso possibile dalla collocazione delle batterie, contribuisce a rendere la 6e reattiva e stabile in ogni condizione.

Non solo vetture, Mazda ha voluto creare un ponte tra la cultura giapponese e quella italiana realizzando un progetto che ha saputo mettere in risalto le competenze artigianali del Bel Paese. Con il progetto “Eccellenze Italiane” Mazda ha voluto mettere in dialogo la sua filosofia Crafted in Japan celebrando 56 realtà lungo tutta la penisola che hanno saputo valorizzare il Made in Italy.