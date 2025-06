MG, l’arrampicata è senza sosta. La “3” e la ZS sono le vetture trainanti. In arrivo la S5 elettrica

Una cavalcata. Come definire la prorompente ascesa di un marchio che fino al 2021 non esisteva e ora sfiora il 3,5% del mercato? Ha due lettere incastonate in un ottagono, un passato Oltremanica come suddito di Sua Maestà, ma oggi batte bandiera cinese e non ha alcuna intenzione di fermarsi tanto che progetta di costruire uno o persino due stabilimenti per alimentare i mercati del Vecchio Continente dove il più importante di tutti è costituito proprio dall’Italia. Stiamo parlando ovviamente della MG che ha nella MG3 e nella ZS i suoi cavalli di battaglia con i quali presidiare l’importante segmento B con una doppia offerta. Ciascuno di essi infatti ha la versione Hybrid+ da 194 cavalli per offrire la sintesi migliore tra prestazioni ed efficienza accanto a quella con il semplice motore 1.5 a benzina da 115 cavalli per andare incontro invece ai clienti che vogliono vetture dallo stile accattivante, spaziose e con un elevato controvalore. La ZS inoltre, rinnovatasi completamente di recente, ha ancora a listino la precedente generazione, per chi ha voglia di risparmiare ancora di più e avere magari qualche centimetro in meno da parcheggiare.



La somma dice che la ZS è il nono modello più venduto in Italia con quasi quindicimila unità nei primi cinque mesi e la MG3 nei tre mesi iniziali dell’anno è stato il modello più venduto in assoluto alle società di noleggio a breve termine. E poi nel bouquet c’è un altro fiore fresco di campo ovvero la più grande HS, dotata invece di un 1,5 litri turbo da 170 cavalli con cambio automatico a sette rapporti o di un sistema ibrido plug-in da 272 cavalli in grado di garantire un’autonomia in elettrico di ben 103 chilometri. Se invece si vuole l’elettrico, c’è la MG4, spigolosa berlina di segmento C con potenze da 110 kW, 150 kW o 180 kW con batteria da 77 kWh che assicura un’autonomia di 530 chilometri oppure optare per la potente versione bimotore a trazione integrale Xpower in grado, con i suoi 320 kW, di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi.



Per chi ha voglia di prestazioni, ma anche di tradizione e vento nei capelli ad emissioni zero, c’è la Cyberster disponibile in versione a trazione posteriore da 250 kW e integrale da 400 kW con uno 0-100 in 3,2 secondi. Ma la gamma elettrica di MG è destinata presto ad arricchirsi di un nuovo ingresso: si chiama S5, è uno sport utility lungo 4,47 metri e avrà due versioni: una da 125 kW con batteria da 49 kWh e un’altra da 170 kW con batteria da 64 kWh e un’autonomia che raggiunge i 480 chilometri. La nuova S5 promette tanto spazio interno (bagagliaio da 454 a 1.441 litri) ed elevati livelli di sicurezza. Nel futuro c’è una Cyberster coupé 2+2 e, con ogni probabilità, un Suv che avrà le linee squadrate del Cyber X, concept presentato in Cina, all’ultimo Salone di Shanghai. Di sicuro, saranno ben sette i nuovi modelli elettrici che MG lancerà nei prossimi due anni e non ci sarà davvero di ché annoiarsi.