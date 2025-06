N°8, DS ha l’ammiraglia: la francese made in Italy è un concentrato di eleganza e charme

La DS N°8 è la francese d'Italia. E Melfi, nel cuore della Basilicata, è lo stabilimento Stellantis orgoglioso di aggiungere un'altra “prima volta”: era stato il primo sito a produrre Jeep in Europa e l'ammiraglia elettrica transalpina da 4,82 metri di lunghezza è anche il primo modello del marchio premium a venire assemblato in Italia. La limousine d'Oltralpe è stata sviluppata per essere non solo elegante, ma anche efficiente: il coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,24 «è il migliore del segmento», assicura DS. Tra cerchi Aero Shape, prese d'aria attive, “light blade”, spoiler posteriore e sottoscocca piatto, l'autonomia è stata fatta lievitare fino a raggiungere i 750 chilometri di cui è accreditata la versione a trazione anteriore da 245 Cv con la batteria da 97,2 kWh.

I consumi dichiarati sono gli stessi della entry level (meno di 59.000 euro) da 230 Cv e accumulatore da 74 kWh, ossia 12.9 kWh/100 km. La versione top di gamma è a quattro ruote motrici con 350 Cv di potenza e con uno da spunto da 0 a 100 km/h in 5,4”. La DS N°8 dispone della frenata rigenerativa, la cui intensità si può regolare su tre livelli per arrivare alla funzione One-Pedal. L'abitacolo premium ha uno schermo centrale orizzontale da 16 pollici e sedili particolarmente confortevoli oltre al tetto panoramico con rivestimento a bassa emissività.