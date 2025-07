Nissan, la ripartenza tutta elettrica. La casa di Yokohama lancia la terza generazione di Leaf e la sesta di Micra

Una rondine non fa primavera, ma forse due ritorni potrebbero riportare il bel tempo su Nissan e le sue traversie che l’hanno condotta a perdere nell’anno fiscale 2024 qualcosa come 650 miliardi di yen (3,9 miliardi di euro) e ad aprire una crisi interna che provocherà, nel migliore dei casi, l’integrazione con un altro costruttore e ha già provocato ad un cambio della leadership con l’arrivo del nuovo ceo, Ivan Espinosa, al posto di Makoto Uchida. Eppure, quando Carlos Ghosn inaugurò nel 2009 il nuovo quartier generale a Yokohama, c’erano speranze e visioni ben diverse tant’è che, per l’occasione veniva presentata la Leaf, la prima auto elettrica di massa della storia che oggi ritorna per la sua terza generazione alzandosi – manco a dirlo – sulle ruote per diventare un suv-coupé compatto alto 1,55 metri e lungo 4,35 in grado di assicurare un’autonomia fino ad oltre 600 km, più del triplo di quello che la prima Leaf assicurava con una batteria da 24 kW, ma con cicli di omologazione ben più clementi e prestazioni nettamente inferiori.

Gli anni insomma non sono passati invano e la nuova Leaf, dopo 700mila unità vendute, non vuol presentarsi soltanto come un’auto elettrica di nuova generazione, ma come il concentrato di un’esperienza della quale fanno parte anche i dispositivi di sicurezza, frutto di anni di studio sulla guida autonoma, e la connettività con l’integrazione di Google in un’interfaccia uomo-macchina completamente digitale composta da due schermi da 14,3” allineati con il software di Google a farla da padrone. Sotto la filante pelle della Leaf (cx di 0,25) ci sono la piattaforma CMF-EV (la stessa della Ariya) e due batterie alle quali corrispondono due livelli di potenza: uno è da 130 kW con accumulatore da 52 kWh ricaricabile fino a 105 kW per un’autonomia di 436 km, l’altro da 160 kW con un serbatoio elettronico da 75 kWh ricaricabile a 150 kW per un’autonomia da 604 km e l’assicurazione che, alla velocità autostradale di 130 km/h, la Leaf può percorrere imperterrita 330 km. Un ritorno che sarà come una rondine, visto la nuova Leaf sarà prodotta a Sunderland, nel Regno Unito, e arriverà la primavera prossima. Non farà come le rondini, visto che arriverà nei concessionari entro la fine dell’anno, ma Nissan è pronta ad accogliere nel suo nido un altro grande ritorno.

È quello della Micra di sesta generazione che, per l’occasione, diventa elettrica al 100% tentando di ricollegarsi nello stile e nello spirito alla Micra dei tempi d’oro, quella che nel 1992 arrivò con forme tondeggianti e livelli di equipaggiamento e tecnologia destinati a ridefinire il segmento B. Non a caso, da allora sono state ben 600mila le Micra vendute in Italia, il 42% di tutte le Nissan acquistate storicamente dai nostri connazionali. La giapponese nasce come gemella eterozigote delle Renault 5 e 4, condividendo con esse non solo la piattaforma, ma anche lo stabilimento di costruzione a Douai e molte soluzioni tecnologiche.

Lunga 4 metri netti, la nuova Micra ha un bagagliaio che va da 326 a 1.106 litri e una plancia tutta digitale con software e grafica Google, del tutto identici a quelli dei nostri smartphone e che permettono di attivare con la sola voce diverse funzioni di bordo come la climatizzazione, l’ascolto della musica, i sedili riscaldabili, ma anche di domotica. Anche in questo caso troviamo due livelli di potenza ai quali corrispondono altrettanti serbatoi di elettroni: la versione da 90 kW ha una batteria da 40 kWh ricaricabile fino a 80 kW per un’autonomia di 310 km mentre quella da 110 kW ha sotto il pavimento della vettura fino a 52 kWh ricaricabili a 100 kW che bastano per 408 km. E non è finita qui visto che è in arrivo anche la Juke elettrica. Chi invece ha bisogno di fare più chilometri, sappia che è prevista a breve un’evoluzione dell’E-Power, il sistema full-hybrid in serie che offre il piacere dell’elettrico senza le sue spine, con un’efficienza migliorata di quasi il 20%.