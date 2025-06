Peugeot, il leone rampa con la sportiva in pillole: la E-208 GTi fa scintille

Il ruggito del Leone diventa sempre più elettrico. Peugeot può contare nella sua gamma ben 12 modelli a elettroni. L’ultima, in ordine cronologico, ad aggiungersi alla lista è la E-208 GTi. Una sigla nata per la prima volta oltre 40 anni fa, era il 1984 quando la Casa francese presentava la versione sportiva della 205, e che ha visto la 308 quale sua ultima erede nel 2021. Propio in occasione della recente 24 Ore di Le Mans, Peugeot ha rispolverato il glorioso marchio per donare alla 208 una verve più grintosa. Il rosso brillante, con il paraurti anteriore dotato di splitter, il diffusore e l’immancabile spoiler posteriore le donano quella giusta aggressività mai urlata. Oltre a presentare un assetto ribassato di 30 millimetri, la E-208 GTi dispone di carreggiate allargate (di 56 millimetri all’anteriore e 27 al posteriore), come sottolineato dai generosi passaruota. Il pacchetto è completato da cerchi specifici da 18” che aiutano a raffreddare l’impianto frenante maggiorato.



Curato anche l’abitacolo con volante e sedili sportivi, oltre a numerose finiture in rosso per sottolineare l’anima sportiva della vettura. Con un motore elettrico da 280 Cv e 345 Nm, la 208 è la GTi più potente mai realizzata da Peugeot. Numeri che si traducono in uno 0-100 km/h coperto in 5,7 secondi e una velocità massima autolimitata di 180 km/h. Dotata di una batteria da 54 kWh, la GTi può percorrere fino a 350 km con una singola carica, oltre a ricaricarsi dal 20 all’80% in 30 minuti fino a 100 kW. Peugeot ha ampliato anche l’offerta dei suoi crossover aggiungendo la versione Dual Motor sia alla E-3008 che alla E-5008. C-Suv con linee da coupé da 4,54 metri di lunghezza il primo, crossover familiare di segmento D, lungo 4,79 metri, e in grado di offrire fino a 7 posti il secondo, entrambi realizzati sulla piattaforma STLA Medium. Lussuoso e ben studiato l’abitacolo con il Panoramic i-Cockpit, un display curvo da 21” che sembra fluttuare sulla plancia, dotato di connettività con gli smartphone e assistente vocale.



Pur presentando un design invariato rispetto alle altre versioni a elettroni, a cambiare è ciò che si trova sotto la carrozzeria delle Peugeot. Infatti, oltre al motore anteriore da 157 kW (213 Cv), troviamo sull’asse posteriore un secondo da 83 kW (112 Cv). In base alla modalità di guida, sfruttando la trazione integrale intelligente, i due motori lavorano all’unisono garantendo fino a 325 Cv e 509 Nm di coppia che consente alla E-3008 uno scatto da 0 a 100 km/h in 6 secondi, e mezzo in più per la E-5008. A supporto troviamo la batteria da 73 kWh che consente alla E-3008 di percorrere fino a 490 km, mentre la E-5008 si ferma a 647 km. In entrambi i casi la ricarica in corrente rapida continua, fino a 160 kW, permette di ricaricare la batteria dal 20% all’80% in meno di mezz’ora. Peugeot per le sue vetture elettriche offre una garanzia di otto anni o 160.000 km. Inoltre, per questi modelli, all’acquisto include anche una wallbox domestica e l’accesso alla rete Free2Move.