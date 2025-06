Porsche show: anche su strada il bolide 963 RSP della 24 Ore di Le Mans

Porsche è tornata a omologare su strada una vettura da pista costruita per la 24 Ore di Le Mans, 50 anni dopo la 917 realizzata appositamente per il Conte Gregorio Rossi di Montelera, titolare della Martini che allora era sponsor della casa di Zuffenhausen. Questa volta si tratta della 963, la Hypercar protagonista del Mondiale Endurance, vinto nel 2024 con Laurens Vanthoor, André Lotterer e Kévin Estre, e di Le Mans, dove ha chiuso seconda nel 2025. Si chiama 963 Rsp ed è stata costruita su misura per Roger S. Penske (da qui il nome), proprietario della squadra che fa correre le vetture tedesche sia nel Wec che nel campionato americano Imsa. È spinta dallo stesso propulsore 4.6 V8 biturbo della versione da gara, a sua volta derivato dal motore della 918, che però era aspirato. Naturalmente non manca la parte ibrida, che come sulla 963 agisce solo sul posteriore ed eroga fino a 68 Cv. L’unità termica ha invece una potenza massima di 680 Cv.



Da segnalare, tra gli adattamenti per renderla guidabile anche su strada, una curva di erogazione più morbida e la compatibilità con la benzina disponibile al distributore. Come la 917 del Conte Rossi, anche la 963 Rsp si presenta in grigio “Martini”, con la fibra di carbonio verniciata e non semplicemente ricoperta con una pellicola. Infine, gli interni combinano lusso e tecnologia da corsa: l’abitacolo e il volante sono rivestiti in Alcantara, mentre il sedile è in pelle, tutti di colore marrone chiaro. Non è presente l’infotainment, mentre ci sono ancora tutti gli schermi dell’esemplare da pista. Tra le poche concessioni al comfort, sono stati aggiunti piccoli vani per riporre il casco e il volante, nonché un portabicchieri fissato alla console centrale.