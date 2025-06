Renault, ecco Austral, Symbioz, Espace: La Regie è sempre attiva

Prosegue incessante la Renaulution. Anche se il marchio francese ha perso il suo condottiero Luca De Meo, passato a nuove sfide nell’ambito dell’alta moda, resta intatto lo spirito di rinnovamento della Casa della Losanga. Oltre che su nuove auto, Renault continua a spingere sulla gamma E-Tech che spazia dal full electric all’ibrido. Tra queste non può mancare la nuova Austral che, a tre anni dal lancio, si rinnova nel design e nei contenuti. Se le dimensioni restano invariate, con una lunghezza di 4,53 metri, a cambiare è il frontale che presenta una calandra dotata di una trama che riprende il simbolo della Renault. Nuovi anche i fari, ora full LED, così come le luci posteriori ottenute scomponendo geometricamente la losanga Renault. Gli interni della Austral mantengono le stesse impostazioni delle ultime Renault con i due schermi: uno da 12” per il cruscotto digitale e l’altro da 12,3” a sviluppo verticale per il sistema di infotainment. Inoltre, utilizzando il riconoscimento facciale, la vettura identifica il guidatore e posiziona in automatico il sedile.



Sotto al cofano troviamo due tipologie di powertrain. La mild hybrid, dotata del 4 cilindri 1.3 da 160 Cv, e la full hybrid che adotta un 3 cilindri 1.2 da 130 Cv al quale sono abbinati due motori elettrici, uno principale da 70 Cv e uno secondario da 25 Cv supportati da una batteria da 2 kWh, per una potenza complessiva di 200 Cv. Migliorata anche la dinamica di guida grazie al sistema 4Control che prevede le quattro ruote sterzanti. Già disponibile all’acquisto, la Austral è offerta a partire da 35.600 Euro.



Modelli chiave nei rispettivi segmenti, Renault ha deciso di equipaggiare Symbioz ed Espace, entrambi realizzati sulla piattaforma CMF-CD, con la motorizzazione E-Tech full hybrid. Lungo 4,72 metri, il D-Suv Espace è disponibile nella configurazione a 5 o 7 posti. Oltre al rinnovato stile, con una nuova griglia e i gruppi ottici che seguono il nuovo corso stilistico Renault, la Espace dispone del tetto panoramico Solarbay, che si oscura elettricamente, e di interni ora più comodi e confortevoli. La novità principale, però, riguarda l’aggiornamento del propulsore E-Tech da 200 Cv e un’architettura da 400 Volt. Troviamo quindi il 3 cilindri turbo-benzina 1.2 associato a due motori elettrici e una batteria da 2 kWh che permette all’Espace di privilegiare la guida in elettrico fino all’80% in città. Anche la Symbioz, il secondo Suv più venduto in Europa di Renault, ha ricevuto una nuova motorizzazione. Lungo 4,41 metri, il crossover di segmento C della Losanga è ora equipaggiato con il nuovo powertrain E-Tech full hybrid da 160 Cv che abbina il 4 cilindri 1.8 benzina a due motori elettrici alimentati da una batteria da 1,4 kWh e 280 Volt. Invariato dal punto di vista estetico, la Symbioz in questa configurazione è offerta da 32.450 Euro.

Alla concretezza e alla razionalità di Austral, Espace e Symbioz, si contrappongono modelli che offrono una rilettura moderna del passato della Losanga. Renault ha riportato in vita il mito della 5 Turbo rivisto in chiave elettrica. L’iconica vettura degli anni ’80 è ora interamente in carbonio, per aumentare la rigidità e contenere il peso sotto i 1.450 kg, oltre ad essere equipaggiata con due motori elettrici, posti all’interno delle ruote posteriori, in grado di sprigionare una potenza di 540 Cv e una coppia mostruosa di 4.800 Nm. Compatta quasi quanto una citycar, visti i soli 4,08 metri di lunghezza, la Renault 5 Turbo 3E brucia lo 0-100 km/h in meno di 3,5 secondi e raggiunge una velocità di 270 km/h grazie all’accurata aerodinamica. Unico neo, la 5 Turbo 3E sarà realizzata in appena 1.980 esemplari, in omaggio all’anno di lancio del primo esemplare, a partire da 160.000 Euro.



Sebbene sia un concept, la Renault 4 Savane 4x4 ha subito catalizzato l’attenzione di tanti appassionati che ricordando con nostalgia la storica vettura degli anni ’70. Basata sulla R4 E-Tech Electric, la 4x4 Concept presenta un secondo motore elettrico sul posteriore, per avere la trazione integrale permanente, un’altezza da terra aumentata di 15 millimetri e carreggiate allargate di 10 millimetri oltre a pneumatici specifici. Molteplici i richiami alla sua progenitrice, come i paraurti in nero lucido i rostri ammortizzanti e i motivi geometrici sul tetto camouflage. Non resta che attendere per vedere se da concept la Savane diventerà realtà.