Link & Co, orgoglio di Geely, la 08 è un punto riferimento

Lynk & Co 08 inaugura un nuovo capitolo nella strategia del brand cinese. Con questo Suv, il Marchio spinge sull’acceleratore dell’elettrificazione di fascia alta, mettendo in campo una proposta che coniuga tecnologia, design e concretezza d’uso. Un’auto pensata per chi cerca uno stile distintivo, prestazioni moderne e una reale efficienza nei consumi. Realizzata sulla piattaforma CMA Evo, evoluzione della già nota architettura condivisa all’interno del gruppo Geely, la 08 è frutto di un lavoro congiunto tra il centro stile di Göteborg e l’ingegneria del marchio. Le sue forme sono nette, audaci, scolpite per colpire. I gruppi ottici Pixel LED incastonati in un frontale pulito e muscoloso ne definiscono l’identità luminosa, mentre la vista laterale è scandita da passaruota pronunciati, cerchi da 21 pollici e dettagli satinati che rimandano a un gusto urbano, ma robusto. Sulle strade attorno a Göteborg, la 08 ha dimostrato una maturità sorprendente. La versione AWD adotta un powertrain ibrido plug-in EM-P che abbina un tre cilindri turbo da 1.5 litri a due motori elettrici, per una potenza combinata di 345 cavalli.



Il comportamento dinamico premia il comfort, ma non rinuncia a precisione e prontezza di risposta. L’erogazione è progressiva, la guida silenziosa anche a ritmi sostenuti, grazie a una distribuzione intelligente della coppia. In modalità elettrica, la percorrenza reale supera i 190 chilometri, un dato di riferimento per il segmento. L’autonomia totale, invece, va oltre i 1.100 km, grazie a una gestione integrata delle risorse termiche ed elettriche. I consumi restano contenuti in ogni contesto, e la ricarica veloce in corrente continua consente di passare dal 30 all’80% in circa 28 minuti. Dentro l’abitacolo si respira un’atmosfera essenziale ma sofisticata.



I materiali sono scelti con attenzione alla sostenibilità: ECONYL riciclato e microfibra ecologica rivestono sedute e superfici, mentre il minimalismo nordico ispira le linee generali. Il cuore tecnologico dell'infotainment è il sistema Flyme Auto, basato sul chip Snapdragon 8155, che regala reattività, aggiornamenti OTA e un’interfaccia intuitiva. A bordo ci sono anche un display centrale da 15,4”, uno strumento digitale da 12,3” e un head-up display ad alta leggibilità. Il comfort acustico è garantito da un impianto audio a 23 altoparlanti, mentre la sicurezza attiva si affida a un pacchetto Adas completo: LiDAR, cruise control predittivo, frenata automatica e parcheggio intelligente con funzione memory. Proposta in due allestimenti per l’Italia, Core a 52.995 euro e More a 56.995 euro, la Lynk & Co 08 si presenta con contenuti da categoria superiore e un’identità capace di distinguersi nel panorama dei Suv plug-in.