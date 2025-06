Il Super Hybrid irrompe, Omoda e Jaecoo in pole. La 9 con un pieno di energia e carburante percorre oltre 1.100 km

I marchi cinesi Omoda e Jaecoo, parte del gruppo Chery, si stanno affermando in Europa grazie alla volontà di puntare ancora sui motori termici, declinandoli con la formula del Super Hybrid. Questo plug-in dalle funzionalità ampliate viene proposto sul Suv Jaecoo 7 e sulla crossover Omoda 9. Abbina un propulsore termico 1.5 turbo quattro cilindri da 143 Cv, lo stesso per entrambi i modelli, a due o tre motori elettrici, per potenze combinate rispettivamente di 347 e 537 Cv per i due modelli. L’autonomia elettrica sfiora i 100 km nel caso della più piccola Jaecoo 7 e raggiunge ben 145 km per la Omoda 9, grazie alla presenza di una batteria da ben 34,5 kWh. Ma, soprattutto, con un pieno di energia e carburante si percorrono oltre 1.100 km.

Il modello più piccolo ad equipaggiare il propulsore Super Hybrid è attualmente la Jaecoo 7, un Suv di segmento C da 4,50 metri di lunghezza che si ispira chiaramente ai fuoristrada nelle sue forme esterne. Al design solido e muscoloso combina interni tecnologici e ben rifiniti, privi di tasti fisici, con un grande infotainment da 14,8” e tanti materiali pregiati. Lo spazio interno è perfetto per accogliere quattro adulti e il bagagliaio può contenere fino a 500 litri. La tecnologia sotto al cofano è però la parte più interessante: come detto, il motore termico lavora affiancato a un elettrico da 204 Cv e 310 Nm di coppia, mentre un secondo elettrico da 136 Cv svolge la funzione di generatore per ricaricare la batteria al litio-ferro-fosfato da 18,3 kWh.

L’autonomia elettrica è di 91 km, ma rispetto a un plug-in tradizionale la rigenerazione avviene in modo più efficace e la percorrenza massima è molto superiore, grazie a un serbatoio della benzina da 60 litri e consumi di 6 l/100 km a batteria scarica. La Jaecoo 7 è già disponibile nelle concessionarie italiane a un prezzo di listino di 38.900 euro. Rispetto a Jaecoo, il marchio Omoda punta sulle linee da crossover, più sportive e dinamiche: la 9 è il modello più grande, con una lunghezza di 4,78 m che la colloca nel segmento D. Le linee sono moderne, con un frontale allungato e dai fari a sviluppo orizzontale e verticale, mentre la mascherina è caratterizzata da un disegno a rombi. Il tetto spiovente verso il posteriore accentua invece il dinamismo delle forme. Nell’abitacolo è chiara la volontà di puntare alla massima qualità di materiali e rivestimenti, con l’uso di pelle Nappa e finiture lisce sulla plancia.



L’ampio schermo panoramico da 24,6” si divide in due sezioni uguali, destinate al cruscotto digitale e all’infotainment, ed è corredato dai tasti fisici. Eccellente l’abitabilità e la capacità del bagagliaio, che contiene fino a 660 litri. Qui il Super Hybrid combina il motore termico 1.5 turbo con tre elettrici: due sincroni da 102 e 122 Cv davanti e un asincrono da 238 Cv dietro. La trazione in questo caso è integrale e la potenza raggiunge i 537 Cv combinati. La batteria da 34,5 kWh permette fino a 145 km in elettrico e si ricarica fino a 65 kW di potenza. Grazie al serbatoio da 70 litri, l’autonomia complessiva supera facilmente i 1.100 km. Il listino parte da 51.900 euro.