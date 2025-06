Suzuki ha la full electric: irrompe la eVitara. Utilizzata la piattaforma di nuova concezione Heartect-e

Dopo aver conquistato in Europa buone quote di mercato grazie all'offerta di trazione integrale abbinata a varie formule di ibrido, Suzuki ha presentato la sua prima vettura full-electric. La eVitara si basa nei canoni stilistici principali sul modello più versatile della attuale gamma della casa giapponese: non poteva che essere il Suv medio Vitara a ispirare, partendo dal recente passato, nuove soluzioni per il futuro. E il valore aggiunto, oltre a una guida agile e intuitiva, anche in questo caso è il sistema di trazione integrale “AllGrip-e” che fornisce, non solo doti fuoristradistiche tipiche del marchio nipponico, ma anche insospettabili prestazioni nell'impiego quotidiano.

Per la eVitara è stata utilizzata la piattaforma di nuova concezione Heartect-e, specifica per ospitare le batterie e alloggiare diverse motorizzazioni. Il gruppo propulsore è costituito dal sistema eAxle che integra il motore e l'inverter, insieme alle batterie al litio ferro-fosfato progettate per garantire sicurezza e affidabilità. Mossa da due assi elettrici indipendenti, la tecnologia AllGrip-e è un sistema di trazione integrale elettrica che sfrutta tutta l'esperienza di Suzuki nella tecnologia 4WD. Include una modalità “Trail” che consente di uscire senza intoppi da terreni difficili. La eVitara – prodotta in India - viene proposta con tre opzioni di propulsori (106, 128 e 135 kW) e due batterie per differenti autonomie: da 345 a 428 km per le versioni 2WD e fino a 412 km per quella 4WD.



In attesa dell'elettrico che ancora non seduce le masse, è però l'ibrido a dominare la scena. E in questo campo Suzuki è davvero maestra fin dal 2016 quando la sua filiale italiana “inventò” la formula mild poi adottata da quasi tutti i costruttori. L'intera gamma in Italia oggi è elettrificata ed esplora varie tecnologie, infatti al mild iniziale hanno fatto seguito l'ibrido classico ereditato da Toyota (per la station wagon Swace), il ricaricabile plug-in (a partire dal Suv Across) e le numerose evoluzioni dell'ibrido leggero con tecnologia a 48 volt e cambio manuale a 6 marce o automatico a variazione continua CVT. Le concessionarie Suzuki sono intanto impegnate nel lancio della nuova generazione della compatta Swift Hybrid, guidabile anche dai neopatentati. La promozione prevede un vantaggio cliente di 4.000 euro in caso di permuta e/o rottamazione. Ma l'intera gamma 100% hybrid di Suzuki è oggetto di una campagna di incentivi: fino a 3.000 euro per Ignis Hybrid; 4.000 euro per Vitara Hybrid e S-Cross Hybrid; 4.500 euro per Swace Hybrid e Across Plug-in.