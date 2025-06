Toyota, l'anima verde accelera. La casa automotive più grande del mondo presenta nuovi modelli tutti elettrificati

Toyota vede per l’anno fiscale in corso (che termina il marzo prossimo) un aumento dei volumi e del fatturato di circa l’1% con un calo dei profitti del 31,2%. Effetto dei dazi, che non impediranno tuttavia al costruttore di Nagoya di confermarsi di gran lunga il numero uno al mondo con 10,4 milioni di unità e non arresteranno certo la traiettoria dell’elettrificazione destinata a contare per metà delle vendite mentre in Europa siamo già al 78%. Una quota costruita con lungimiranza, sin dal lancio sul nostro Continente della Prius nell’anno 2000, e costituita con ampia prevalenza dal full hybrid, ma che vede un contributo sempre più ampio di plug-in hybrid ed elettrico e che permette a Toyota di affrontare i limiti di emissioni fissati dall’Unione Europea senza preoccuparsi troppo delle temutissime quanto salatissime multe. Oltretutto, c’è una valanga di novità in arrivo e tutte – o quasi – alla spina. La più interessante per l’Italia è sicuramente la nuova Aygo X che passerà alla storia come la prima auto full hybrid di segmento A e quella non ricaricabile con le emissioni di CO2 più basse.



La previsione parla di 86 g/km, inoltre la Toyota afferma che la nuova Aygo X ha un’impronta nell’intero ciclo di vita migliorata del 18% grazie all’ottimizzazione della logistica e dei processi di produzione e all’adozione di materiali ecocompatibili come il SakuraTouch, che permette di tagliare del 95% le emissioni di CO2 rispetto alla pelle, non è trattato con sostanze animali ed è composto da PVC di origine vegetale e PET riciclato insieme a scarti di lavorazione della cellulosa, del sughero e vinicola. E poi ovviamente grazie al sistema full hybrid da 116 cv preso della Yaris, in grado di assicurare 44 cv in più rispetto al 3 cilindri mille attuale, con tutte le conseguenze del caso in termini di prestazioni (0-100 km/h in meno di 10 s.), da apprezzare al meglio nell’inedito allestimento GR Sport dotato di look e assetto più sportivi. Avrà per la prima volta l’allestimento GR Sport anche la RAV4 di sesta generazione che nasce sulla nuova piattaforma GA-K e porta al debutto la nuova architettura elettronica definita da software con il sistema operativo proprietario Arene. La versione full hybrid ha 183 cv con la trazione anteriore e 191 cv con quella a trazione integrale mentre l’ibrida plug-in ha rispettivamente 268 cv e 304 cv (0-100 km/h in 5,8 s.) e potrà contare su una batteria che può essere ricaricata anche in corrente continua a 50 kW e ha una capacità di 22,6 kWh (+30%) per un’autonomia in elettrico di oltre 100 km.



Avrà a breve un frontale più accattivante e vari aggiornamenti anche la Corolla Cross rinnovata a metà del suo ciclo di vita, ma senza modificare l’offerta di motori ibridi: 1.8 da 140 cv e 2 litri da 200 cv. Decisamente più nutrito è il gruppo di novità elettriche in arrivo. La prima è la Urban Cruiser, Suv lungo 4,28 metri studiato e prodotto insieme a Suzuki che avrà due batterie: da 49 kWh con motore da 106 kW o da 61 kWh, con potenze da 128 kW e autonomia di 400 km e da 135 kW con la trazione integrale. Ci sono poi due novità di nome bZ4X. La prima è il restyling della prima auto elettrica nativa di Toyota che si ripropone con modifiche di dettaglio allo stile, più evidenti all’interno dell’abitacolo, miglioramenti alla scocca e all’insonorizzazione e soprattutto alla parte di propulsione totalmente rinnovata e decisamente più efficiente grazie soprattutto agli inverter al carburo di silicio e al nuovo sistema di gestione termica della batteria: quella da 57,7 kWh va con il motore da 123 kW, quella da 73,1 kWh va con la versione da 165 kW (573 km di autonomia) e con quella a trazione integrale da 252 kW. Novità assoluta è invece la bZ4X Touring, station wagon a ruote alte lunga 14 cm in più (4,83 metri) del Suv e un assetto più alto di 2 cm. Ha un bagagliaio da 600 litri, traina fino a 1.500 kg e ha una batteria da 74,7 kWh di capacità per due versioni: da 165 kW a trazione anteriore e da 280 kW per quella bimotore a trazione integrale.



Altra novità assoluta è la C-HR+ che non è la semplice versione elettrica della C-HR ibrida e ibrida plug-in, ma una vettura inedita lunga 4,52 metri (+16 cm) basata sulla piattaforma e-TNGA delle bZ4X con le quali condivide gli stessi motori, ma con una batteria leggermente più grande (77 kWh): accelera da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e ha un’autonomia di circa 600 km. Va ricordato che le batterie delle elettriche di Toyota godono di una garanzia di 10 anni o un milione di km, a patto che la manutenzione sia eseguita presso la rete ufficiale di assistenza. E non è finita qui: in arrivo ci sono le sportive incaricate di rimpiazzare la Celica, la MR-2 e la Supra e ancora altre elettriche come la Land Cruiser, ma anche un piccolo Suv ed un pick-up.