Ora Alfa Romeo accelera: la Junior è anche ibrida. Il crossover compatto che rilancia la sfida del Biscione

È in rampa di lancio l’Alfa Romeo Junior, il crossover compatto che rilancia la sfida del Biscione puntando a numeri importanti. Dopo la versione full-electric, proposta all'esordio nell’allestimento Speciale 156 cv che sintetizza sportività, tecnologia e comfort a emissioni zero, ecco la Junior Ibrida da 136 cv. La gamma si completa dunque all’insegna di un’offerta per tipi diversi di clientela, che hanno in comune la passione e non sono disposti a rinunciare al tradizionale Dna sportivo. In particolare, questo modello che eredita lo spazio lasciato dalla Giulietta, proiettandosi decisamente nel futuro con la versione a elettroni, ha conquistato nuove generazioni di “alfisti”.

La Junior Speciale Ibrida propone un’architettura 48V Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo). La componente elettrica è composta da una batteria agli ioni di litio da 48 Volt e da un motore elettrico da 21 kW integrato nell’innovativo cambio a doppia frizione e 6 rapporti che opera insieme all’inverter e alla centralina della trasmissione per garantire la massima efficienza. Grazie a questo sistema, la Junior Ibrida può procedere in modalità elettrica per oltre il 50% dei tragitti urbani, non solo nelle manovre di parcheggio o a basse velocità cittadine, ma anche su brevi percorsi extraurbani, in condizioni di basso carico fino a 150 km/h.

Sotto il profilo stilistico, la nuova versione della Junior si fa notare nel frontale per la reinterpretazione dello scudetto “Leggenda” che ne accentua il design sportivo. La compatta Alfa Romeo è partita bene sui mercati, raccogliendo (a fine ottobre) oltre 10.000 ordini. Che hanno contribuito alla crescita del marchio anche in Italia. In particolare, a ottobre è stata la Stelvio a mostrare un incremento significativo della propria quota. Positivo anche il cammino di crescita della berlina sportiva Giulia che nel canale privati ha ottenuto una quota del 5,6%, con un aumento di 2 punti rispetto a settembre. In questo segmento l'attesa è soprattutto per le versioni completamente nuove di Stelvio e Giulia che verranno svelate rispettivamente nel 2025 e nel 2026. Nasceranno full-electric, anche se non è da escludersi una declinazione ibrida limitata a qualche mercato.