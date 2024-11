Audi, tecnologia al top. I Quattro Anelli lanciano due piattaforme, la PPE elettrica e la PPC che è il massimo della termica

La virtù sta nel mezzo, dicevano i latini. E avevano ragione. Perché l’equilibrio continua a stare al centro sempre, in tutti i settori. Anche quando parli di automotive dedicato alle aziende e soprattutto se sotto il tetto del business, degli affari ci metti l’innata capacità di combinare la flessibilità dell’offerta all’avanguardia della tecnologia. Non può essere un caso, infatti che Audi detenga da dieci anni consecutivi la leadership del mercato business premium in Italia grazie a un programma specifico come - “Audi for business” - fondato su rete specializzata, consulenza personalizzata, fleet manager ad personam e servizi votati appunto alla flessibilità. Leadership certificata di numeri: market share record del 4,5%, oltre 53 mila vetture immatricolate da gennaio a settembre, con una crescita del 4% delle vendite rispetto al 2023. Parliamo di qualcosa che è arrivato a rappresentare nel 2024 il 65% dell’immatricolato complessivo di Audi. Una capacità di penetrazione più alta del 20% rispetto alla media nazionale.

Merito della capacità Audi di interpretare l’evolversi delle esigenze delle imprese a livello di prodotto, a cominciare dal fulcro del noleggio a lungo termine, ormai al 42% delle immatricolazioni del Brand. E la tendenza non sembra destinata a cambiare perché per Audi la virtù continua a stare nel mezzo, soprattutto in un periodo complesso come quello attuale di una transizione verso l’elettrico pensata male e gestita peggio, alla quale il Costruttore di Ingolstadt si è adeguato con la stessa elasticità e flessibilità con cui affronta il mercato premium business. Potendo contare sul meglio della tecnologia dei due mondi, elettrico e termico disponibili nel settore. E così l’offerta alle aziende include proprio quell’equilibrio virtuoso tra i contenuti della piattaforma PPE che garantisce efficienza, autonomia, ricarica e piacere di guida con i suoi ultimi gioielli, le elettriche Audi Q6 e-tron e Audi A6 E-tron e quelli della piattaforma PPC, che rappresenta lo stato dell’arte delle motorizzazioni termiche, Diesel TDI e benzina, TFSI. Dove comunque il tutto è abbinato alla tecnologia MHEV plus a 48 Volt.

Insomma, un combinato disposto che promette davvero scintille. Perché il modello di Audi for Business basato su dealer specializzati capaci di garantire il massimo supporto alle aziende operanti sul territorio, la rete Audi Service iperdigitalizzata al punto di garantire servizi come Audi Pit Lane - assistenza tecnica entro 90 minuti tra accettazione e riconsegna - o Audi Service Station - consegna e ritiro dell’auto h24, 7 giorni su 7 - sembra lo spartito ideale per gestire anche questa offerta democratica capace di soddisfare davvero tutte le esigenze di aziende di qualsiasi dimensione.

Sul fronte elettrico, infatti, la già citata piattaforma PPE con Q6 anche Sportback e A6 e-tron, Sportback e Avant arriva a garantire 756 km di autonomia e una ricarica di 310 km in 10 minuti (potenza di ricarica sino a 270 kW). A fronte di powertrain di varia natura, a trazione posteriore come integrale, e potenze che vanno da 292 a 517 cv per Audi Q6 E-tron e da 381 a 551 cv (al lancio) per Audi A6 E-tron. La Q6 E-tron è già disponibile in concessionaria, mentre la Sportback E-tron e la A6 E-tron sono previste entro il primo trimestre 2025, la berlina con prezzi a partire da 74.500 euro per la variante long range.

L’offerta diventa totale con le termiche ibridizzate proposte dalla piattaforma PPC col mild-hybrid plus da 48 volt basato sul powetrain generator che contribuisce alla potenza generale con 24 cv e 230 Nm di coppia. E capace, in decelerazione, di recuperare energia come fosse un alternatore per una frenata elettroidraulica che recupera fino a 25 kW di potenza elettrica. Così la nuova Audi A5 con motori TDI e TFSI da 150 a 367 cv e la sua versione a ruote alte, la Q5 sempre TDI e TFSI da 204 a 367 cv riducono consumi ed emissioni fino al 10%. Aspettando le versioni plug-in, la nuova A5 sta sbarcando in concessionaria a novembre con prezzi da 50.150€ (berlina), da 52.550€ (Avant). La nuova Q5 invece arriverò entro giugno 2025 con un listino da 63.250€. Tecnologia di mobilità esaltata da quella di bordo dove la fa da padrona l’intelligenza artificiale di ChatGPT. Perché per far rimanere la virtù nel mezzo, qualche aiuto di ultima generazione non guasta.