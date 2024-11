Cupra lucida gli Sport Utility made in Barcellona: adesso Terramar affianca Tavascan

Il poker d’assi a marchio Cupra. Nel 2024 il brand spagnolo ha rinnovato due dei suoi modelli di punta come Leon e Formentor, quasi in parallelo ai debutti assoluti dei Suv Tavascan e Terramar. Quattro modelli differenti nel tipo di carrozzeria e nelle alimentazioni, ma capaci di esprimere, ognuno con le proprie prerogative, la mission di uno dei brand più giovani nel panorama automobilistico: forte identità, presenza su strada e rispetto per l’ambiente. Caratteristiche espresse chiaramente dall’ultima arrivata, la Terramar. Sfoggia abito e proporzioni da Suv sportivo lungo 4,52 metri, circa 7 cm in più della best-seller Formentor, affiancata nell’impronta stilistica “Shark Nose” del frontale. Una lunghezza che permette a Terramar di posizionarsi a cavallo dei segmenti Suv C e D, a sostegno della crescita di Cupra che guarda all’espansione in America con le credenziali di 800.000 vetture consegnate dal 2018.



La rinuncia al diesel viene compensata da due tecnologie ibride declinate in tre diversi step di potenza (150 cv per la mild-hybrid, 204 e 272 cv per le e-Hybrid plug-in), da sommare alle due opzioni a benzina (204 o 265 cv) che vanno incontro alle esigenze di utilizzo di una platea vasta di potenziali clienti. L’avveniristico abitacolo mostra il quadro strumenti digitale da 10,1 pollici affiancato da quello centrale da 12,9 pollici, montato a sbalzo sulla plancia. L’aggravio di peso portato dalle maggiori dimensioni, in media 150 kg rispetto a Formentor, viene digerito dalle qualità dinamiche del pianale Mqb-Evo su cui è basata, come da un assetto, ribassato di 10 mm rispetto agli standard della piattaforma, studiato per offrire controllo e reattività in ogni condizioni di guida.

Peculiarità replicate dalla sua alter-ego basata su piattaforma Meb, l’elettrica Tavascan. È atterrata sul mercato in due versioni, a trazione posteriore o integrale. La Tavascan Endurance vanta 210 kW/286 Cv e 545 Nm di coppia scaricata sul retrotreno, con autonomia massima di 560 km garantita dal pacco batterie da 77 kWh. La più prestazionale Tavascan VZ, acronimo di “Veloz”, dichiara 340 Cv e 545 Nm di coppia scaricata sulle quattro ruote attraverso un secondo motore elettrico da 80 kW collocato sull’asse anteriore. Nella Tavascan VZ l’autonomia massima dichiarata scende a 522 km, ma sale molto il divertimento di chi siede dietro al volante.