Grandland, Frontera, Mokka: Opel sfoggia un ecologico tris d’assi

Il ricco calendario di iniziative organizzate per celebrare il 125esimo anniversario dall’inizio della produzione automobilistica a Rüsselsheim si concluderà il prossimo 31 dicembre, ma in casa Opel sono soprattutto i recenti dati di vendita a garantire un approccio ottimistico verso un domani ricco di sfide inedite. Al termine di un 2023 da record la casa tedesca di proprietà del gruppo Stellantis ha iniziato la stagione dei festeggiamenti per questa importante ricorrenza con il progressivo rinnovamento di una gamma sempre più elettrificata, come previsto dalla visione del marchio. Il tutto sempre pensando in grande, con particolare riferimento ai Suv, mentre a livello di strategie il brand guidato da Florian Huettl non intende compiere dei passi indietro né tantomeno posticipare l’introduzione di quei nuovi modelli a batteria (o, comunque, a emissioni ridotte).

In attesa dell’annunciata elettrica low cost (da 25 mila euro circa), prevista per il 2026, e dell’imminente ritorno del Frontera, Opel è tornata al centro della scena a livello internazionale con il lancio della Corsa e degli Sport Utility Vehicle Grandland e Mokka. Quest’ultimo, in particolare, ha catturato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori presenti al Salone di Zurigo, in Svizzera, con le tre versioni in arrivo sul mercato nel 2025 che, al netto di una sostanziale conferma delle dimensioni (è sempre lungo 4.151 mm) e delle linee, promettono di essere competitive sotto tutti i punti di vista.

E se, da un lato, il restyling non cambia nelle forme, dall’altro va registrato un aggiornamento ed un incremento della tecnologia di bordo, compresa l’introduzione di ChatGpt, mentre nella parte frontale sono i nuovi Opel Blitz e la firma luminosa a Led ad illuminare un crossover compatto disponibile con motore a benzina da 136 Cv (i prezzi partono da 26.200 euro), ibrido con tecnologia a 48 volt (a partire da 29.700 euro) o elettrico a batteria con motore da 156 Cv e fino a 403 chilometri di autonomia nel ciclo combinato Wltp (da 36.700 euro). Posizionamento al vertice della piramide, nel segmento premium, invece, per un C-Suv Grandland capace di coniugare le prestazioni con lo spazio.

La lunghezza infatti raggiunge i 4.650 millimetri, con un aumento di 173 mm rispetto alla precedente, a fronte di una larghezza pari a 1.905 mm, di un'altezza che si attesta fra i 1.665 e i 1.667 mm e di un passo pari a 2.784 – 2.795 mm, mentre il bagagliaio ha una capacità di carico che parte da 550 litri. Disegnato sulla piattaforma Stla Medium del Gruppo, al debutto su una Opel, questo modello si caratterizza per il suo design all’avanguardia, per i nuovi fari a matrice Intelli-Lux Hd con oltre 50mila elementi per una tecnologia di bordo decisamente avanzata. In questo caso, al momento, è possibile scegliere fra la versione Hybrid con tecnologia a 48 volt (prezzi da 35.500 euro chiavi in mano), la variante ibrida plug-in (da 42.500 euro) e le elettriche, con motore da 213 Cv abbinato a una batteria da 73 kWh di capacità netta (autonomia fino a 523 km, prezzo da 40.950 euro) o da 82 kWh (fino a 582 km, il prezzo sale a 44.450 euro).