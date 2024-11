Ecco Honda HR-V, look rinnovato e maggiore tecnologia. E in Giappone pronte le 0-Series

Per il 2025 Honda aggiorna l’HR-V, il più compatto della gamma Suv. Che con il restyling si rifà completamente il look adottando una griglia inedita con una cornice argentata, gruppi ottici con interno oscurato che danno vita a una nuova firma luminosa e una rifinitura inedita del paraurti in nero lucido. Anche dietro la vettura presenta novità stilistiche, soprattutto per quel che riguarda il design dei gruppi ottici. All’interno dell'abitacolo la nuova HR-V mostra una console più piatta, ma sempre tecnologica ed evoluta, con la ricarica wireless dello smartphone, con un livello di insonorizzazione aumentato e con finestrini oscurati su tutti gli allestimenti.

La vettura arriverà, in abbinamento alla motorizzazione full hybrid da 131 cv, nei primi mesi del prossimo anno. E vedrà debuttare l’allestimento Advance Style Plus, con tetto in vetro, cerchi in lega dal nuovo design e una verniciatura estesa a paraurti, passaruota e guarnizioni. Cresce anche la dotazione tecnologica, con un sistema di telecamere per una vista a 360° e il Traffic Jam Assist agisce ora sullo sterzo, da 0 km/h. Nel frattempo Honda guarda al futuro e ha recentemente presentato in Giappone alcune delle tecnologie di nuova generazione che verranno utilizzate sulle auto della “Honda 0 Series”, la nuovissima gamma elettrica. Si tratta di nuovi veicoli a zero emissioni accomunati tutti da cinque valori fondamentali: design artistico, guida automatizzata, spazio abitabile, piacere di guida ed efficienza elettrica.