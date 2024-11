Hyundai, grande idea piccola auto. Inster irrompe sul mercato: compatta, seducente, elettrica e con prezzo molto accessibile

Dapprima è arrivata la musica K Pop, poi usi e stili di vita coreani sono diventati sempre più comuni anche in Europa, soprattutto tra i giovani. Sfruttando quest’onda che vede la Corea tra i paesi più cool d’Oriente, Hyundai ha svelato la Inster una citycar che strizza l’occhio alle Kei car giapponesi. Compatta nelle dimensioni ma spaziosa all’interno, la vettura ha tutte le carte in regola per popolare le nostre città a partire da uno stile personale e sbarazzino. Nicola Danza, exterior design di Hyundai, ha voluto riportare in piccolo le caratteristiche chiave delle auto coreane elettriche come il tema grafico dei pixel, ben visibile su fari e luci. Lunga 3,82 metri, larga 1,61 e alta 1,57 metri, pur presentando le forme di una citycar la Inster, sfruttando il passo di 2,58 metri, offre un’abitabilità degna di una vettura di segmento B, merito del pavimento piatto e dei sedili posteriori scorrevoli che consentono una capacità del bagagliaio che varia da 238 a 351 litri. Ricca sia la dotazione di sicurezza che tecnologica, come i 2 schermi da 10,3” per la strumentazione e l’infotainment, oltre alla climatizzazione a pompa di calore e rivestimenti realizzati in materiali riciclati.

La più piccola elettrica di casa Hyundai sarà offerta con 2 tagli di batteria, da 42 o 49 kWh, che alimenteranno rispettivamente il motore da 97 e 115 Cv. In grado di assicurare un’autonomia superiore a 350 km, la Inster potrà essere ricaricata sia in corrente alternata a 11 kW che in continua fino a 85 kW, in quest’ultimo caso servirà mezz’ora per passare dal 10 all’80% di batteria. Sebbene la vedremo sulle strade a inizio 2025, a un prezzo inferiore a 25.000 Euro, Hyundai ha voluto svelare anche la Inster Cross. Il piccolo crossover coreano sarà disponibile esclusivamente con il powertrain più potente, cerchi da 17”, paraurti specifici ed elementi protettivi in stile off road. Non mancheranno le barre porta tutto sul tetto e la possibilità di aggiungere un portapacchi.

Restando in ambito crossover, Hyundai ha presentato la Tucson 20° anniversario. Lanciato nel 2004 e venduto in oltre 2 milioni di esemplari in Europa, il C-Suv è ora giunto alla sua quarta generazione. Hyundai ha deciso di festeggiare questa ricorrenza con un’edizione speciale che, partendo dall’allestimento top di gamma Excellence, si presenta con la vernice opaca Pine Green e cerchi in lega da 19”. Non mancano finiture esterne e interne in Satin Dark Grey, oltre a specchietti e cornici dei finestrini in nero lucido. All’interno, rinnovato e più tecnologico col recente restyling, troviamo sedili sportivi rivestiti in pelle e Alcantara con cuciture a contrasto verdi. Non manca il sistema multimediale con schermo da 12,3”, climatizzatore trizona e il pacchetto completo di assistenza alla guida.

Non un prezzo base di 40.050 Euro, la Tucson 20° anniversario è disponibile con tutte le motorizzazioni da 1.6 litri. Si parte dai mild-hybrid a 48 V a benzina da 160 Cv e diesel da 137 Cv, passando per il full-hybird da 215 Cv anche a trazione integrale, fino al plug-in hybird da 256 Cv che offre un’autonomia di 65 km in elettrico. Con il suo stile boxy, la quinta generazione della Hyundai Santa Fe taglia di netto il legame con il passato. Le sue forme, squadrate e fuori dagli schemi, non la fanno di certo passare inosservata anche perché si tratta di un Suv lungo ben 4,83 metri. Il design esterno, assieme al passo di 2,82 metri, consente spazio a bordo fino a 7 persone, disposte su 3 file, e un vano di carico che tocca i 1.949 litri a sedili abbattuti.

L’abitacolo, rifinito e ben assemblato, presenta rivestimenti in pelle e una dotazione completa, incluso il touch screen da 12,2” per l’infotainment e il quadro strumenti da 12”, oltre al vano che disinfetta piccoli oggetti con i raggi UV. Trazione integrale o 2 ruote motrici, la Santa Fe è disponibile con il 1.6 turbo benzina full-hybird da 215 Cv complessivi dove il termico, che garantisce 160 Cv, è affiancato dal motore elettrico da 48 kW, oltre al cambio automatico a 6 rapporti. Da poco si è aggiunta la versione plug-in da 253 cavalli solo 4x4. Il listino della Santa Fe parte da 49.600 Euro.