Jeep, oltre ogni ostacolo. Continua a crescere in Europa e in Italia grazie al successo dell’Avenger: elettrica, termica, ibrida

Il pianeta Jeep è un’isola felice nell’orbita di Stellantis. Anche in Europa, dove cresce senza sosta il “fenomeno Avenger”. Il marchio americano ha superato già a ottobre la quota di 100mila veicoli venduti (incremento oltre il 3,5%) e proprio il Suv compatto si è rivelato decisivo nella scalata ai mercati. «È un successo straordinario – ha spiegato il capo di Jeep Europa, Eric Laforge – che ci ha portato nuovi clienti di conquista, abbassando di dieci anni l’età media». Avenger si è declinato in numerose versioni e nelle diverse motorizzazioni: è elettrico, a benzina o ibrido “mild” e offre ora opzioni per qualsiasi esigenza. L’ultimo passo è stata l'introduzione della versione 4xe, che ha debuttato nella serie limitata The North Face Edition.

«Non era concepibile pensare a una Jeep senza la trazione integrale», ha osservato Laforge. Il Suv compatto si è confermato il più venduto in Italia nei primi dieci mesi dell’anno, conquistando la leadership del segmento anche a ottobre; ed è stato addirittura il terzo modello in assoluto più venduto in Italia. Con il contributo non indifferente di Renegade, Jeep ha così consolidato la sua quota di mercato che sfiora il 4,5%. Avenger 4xe rappresenta un ulteriore passo avanti nella transizione del brand verso l'elettrificazione. Il cuore è costituito da un sistema ibrido a 48V, con un potente motore turbo da 1,2 litri che eroga 136 cv abbinato a due motori elettrici da 21 kW grazie ai quali si ottiene la trazione integrale, associata a un cambio automatico a doppia frizione a 6 velocità.



Si può viaggiare, per brevi tratti, anche in modalità completamente elettrica. Con questa configurazione l'Avenger 4xe raggiunge i 194 km/h, 10 in più rispetto alla già nota versione e-Hybrid. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,5”. Il sistema eroga anche 36 cv e 25 Nm di coppia in più. Avenger 4xe eccelle nell’off-road sfruttando angoli di inserimento ulteriormente migliorati, una maggiore altezza da terra (+10 mm) e una profondità di guado fino a 400 mm. Compatto sì, ma con reazioni da vera Jeep. L'allestimento Avenger 4xe Upland costa 31.950 euro, la The North Face Edition 37.950 euro. In arrivo inoltre le edizioni speciali North Star di Renegade e Compass, caratterizzate da un design raffinato, materiali sofisticati, funzioni avanzate e motorizzazioni ibride di ultima generazione. North Star è un’edizione commemorativa nata per celebrare il traguardo di un milione di unità di Renegade e Compass (la maggior parte prodotte a Melfi) vendute in Europa entro la fine del 2024. I prezzi della Renegade partono da 35.600 euro e quelli della Compass da 41.350. Tra presente e futuro, sono molte le novità del pianeta Jeep, che è guidata a livello globale dall’italiano Antonio Filosa.

Lancerà, ad esempio, la prossima generazione di Compass costruita sulla piattaforma STLA Medium, estremamente flessibile. Anche la prossima Compass, attesa a metà del 2025, offrirà le diverse opzioni di motorizzazione: da quella 100% elettrica all’ibrido, senza trascurare i prousori a combustione interna. Il modello più globale del marchio crescerà leggermente di dimensioni e debutterà in Europa con l'avvio della produzione presso lo stabilimento di Melfi il prossimo anno, poi nel 2026 espanderà la produzione e gli orizzonti in Nord America per i mercati di tutto il mondo. Processo inverso, sempre l'anno prossimo, per la nuova Cherokee prevista inizialmente negli Stati Uniti. Il Ceo Filosa ha annunciato che la prossima generazione della Renegade sarà anche elettrica e, proprio nella versione a batteria, negli Stati Uniti avrà un prezzo di partenza inferiore ai 25mila dollari.

In Europa arriveranno prima due modelli full-electric: Wagoneer S e Recon. La prima sarà il modello più potente e veloce che il marchio abbia mai concepito, con un motore da 600 cv. Prima della Wagoneer S, dovrebbe comunque arrivare la Recon, di dimensioni a sua volta importanti e con tecnologie innovative. È concepita per diversi sviluppi, ma al momento è prevista soltanto una versione a emissioni zero. Non manca una suggestione per gli appassionati del “duro e puro”: è la Jeep Wrangler 392, la più veloce e potente di sempre con il suo mitico V8, tornata a grande richiesta con il Model Year 2025 che ne chiuderà la carriera. La Final Edition con motore Hemi V8 di 6,4 litri da 470 cv sarà prodotta a partire dal primo trimestre 2025, con apertura degli ordini entro fine anno.