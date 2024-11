Kia, la prima della classe. La casa coreana lancia EV3, prima compatta sulla piattaforma E-GMP. Il Suv ha ambizioni premium

Kia guarda al futuro con molta attenzione: il suo piano di elettrificazione prevede 15 modelli elettrici nella gamma destinata all’Europa entro il 2027. All’interno di questo piano, un ruolo chiave lo avrà la Kia EV3: presentato a maggio di quest’anno, questo Suv compatto da 4.300 mm di lunghezza offre tecnologie e autonomia di fascia superiore, pur rimanendo a cavallo tra il segmento B e il C in termini di dimensioni. Novità importante anche la gamma tri-fuel ibrida a Gpl, soprattutto per il mercato italiano, mentre per il futuro Kia sta lavorando a un minivan modulare completamente elettrico. La Kia EV3 è un Suv compatto di 4.300 mm di lunghezza, 1.850 mm di larghezza, 1.560 mm di altezza e ben 2.680 mm di passo, la stessa misura della Sportage che però è più lunga di 20 cm.

Dal punto di vista estetico si fa apprezzare per le forme muscolose e definite, rese appena più morbide dalla presenza di elementi neri a contrasto sui paraurti e passaruota. Il tetto, piatto e spiovente, rende la linea ancora più dinamica mentre il posteriore si caratterizza per le luci a sviluppo verticale e lo spoiler sopra il piccolo lunotto. Ma il vero punto di forza della EV3 è la meccanica: un solo motore elettrico da 204 Cv, abbinato a due diversi tagli di batteria da 58,3 e 81,4 kWh. Se la prima, denominata Standard Range, permette di percorrere fino a 410 km con una ricarica, la Long Range arriva a ben 605, un dato che non ha rivali nello stesso segmento.

Anche nel design degli interni l’ispirazione della “sorella maggiore” EV9 è evidente: rimane infatti il triplo schermo dell’infotainment, con un cruscotto digitale da 12,3” e uno schermo da 12,3” per il controllo delle funzioni di navigazione e radio. Tra i due è presente un terzo display touch da 5,3” da cui è possibile regolare la climatizzazione. Curato anche il comfort, grazie a uno spazio interno paragonabile a una vettura di segmento superiore. Il bagagliaio ha una capacità di 460 litri, mentre all’anteriore si trova un vano di 15 litri per i cavi. I materiali interni sono realizzati in fibre naturali e molti componenti, tra cui volante, pannelli portiere e pulsanti sulla plancia sono in plastica riciclata.

I prezzi partono da 35.950 euro per la Standard Range, mentre per la Long Range si parte da 39.950 euro. Accanto all’elettrico, l’ibrido è un punto importante della strategia di elettrificazione operata da Kia. Dal 2024 debutta però un’ulteriore variante: il tri-fuel, ovvero il full hybrid benzina-Gpl, che si può trovare inizialmente sulla Niro ma si espanderà per diventare una gamma a sé stante che includerà otto modelli entro il 2026. L’alimentazione a gas è presente da anni sulle vetture coreane e ora, grazie alla collaborazione con Westport Fuels Systems Italia e Brc, azienda piemontese di Cherasco (CN), si affianca per la prima volta in un’auto di produzione in serie al full hybrid.

La Niro tri-fuel permette così un’autonomia di ben 1.600 km. Il propulsore è il 1.6 quattro cilindri aspirato da 90 Cv, abbinato all’elettrico da 43,5 Cv per una potenza di 126 Cv e una coppia di 265 Nm combinati. Il cambio è un automatico a sei rapporti e le prestazioni non cambiano rispetto alla Niro Hev. Il consumo di benzina rimane ridotto, intorno ai 4 l/100 km, mentre quello di Gpl è di 5,8-6,5 l/100 km. Le emissioni di CO2 sono ancora più basse, con 94 g/km per la versione con cerchi da 16”. Già disponibile per gli ordini, la Niro tri-fuel costa 2.000 euro in più rispetto alla versione Hev, per un listino di base di 34.450 euro.

Al Salone dell’auto di Parigi Kia ha esposto per la prima volta in Europa la EV3, ma ha portato anche il van modulare PV5, un concept elettrico basato sulla nuova Platform Beyond Vehicle che dovrebbe entrare in produzione nel 2025. Si tratta di un veicolo che può trasformarsi in furgone o minivan per trasporto passeggeri, ideale tanto per le flotte aziendali quando per il tempo libero. La novità è la carrozzeria sostituibile: rimangono fissi la zona anteriore e l’abitacolo, mentre la parte posteriore si può cambiare attraverso moduli che si agganciano al telaio e variano in dimensioni e disposizione interna. Questo veicolo promette un’autonomia fino a 400 km e una potenza di ricarica di 150 kW.