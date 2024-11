Leapmotor, Stellantis sfoggia il volto orientale. L'azienda cinese con T03,B10 e C10 propone tre modelli EV molto competitivi

Leapmotor è una realtà cinese piuttosto giovane specializzata nella produzione di auto elettriche, che ha scelto di espandersi in Europa tramite una partnership con Stellantis, di cui sfrutterà l’ampia rete di distribuzione e assistenza. Il debutto sul mercato continentale è arrivato con due modelli, l’utilitaria T03 di segmento A e il Suv C10 di segmento D, a cui si è aggiunta la più compatta B10 presentata in anteprima al Salone di Parigi. Negli anni successivi si aggiungeranno nuove vetture, al ritmo di almeno una ogni 12 mesi, che andranno a coprire tutti i segmento e includeranno soluzioni con range extender. Il modello Leapmotor che desta più curiosità per il mercato italiano è sicuramente la T03, citycar di segmento A con linee tondeggianti e simpatiche, ma dotata di una dotazione tecnologica completa. È lunga appena 3.620 mm, larga 1.577 mm e alta 1.652 mm, con un passo di 2.400 mm. Le dimensioni estremamente ridotte la rendono perfetta per destreggiarsi nel traffico cittadino, dove eccelle per agilità e ridotti spazi di manovra.



L’estetica è moderna e sembra ispirarsi a modelli come la Smart ForFour nel taglio dei finestrini. Gli interni sono comodi e sorprendentemente spaziosi per quattro adulti: anche nei sedili posteriori non si tocca con la testa. Il cruscotto digitale da 8” è chiaro e funzionale, mentre l’infotainment da 10” non è dotato della compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. Abbastanza ampio anche il bagagliaio, con 210 litri di capacità che vengono però ridotti dalla sacca per i cavi di ricarica. Il powertrain elettrico da 95 Cv e 158 Nm di coppia è abbastanza brillante per l’uso urbano ed extraurbano, ma si destreggia anche in autostrada senza troppi problemi. La batteria da 37,2 kWh permette un’autonomia da 265 km, che salgono a 395 nel ciclo urbano dove verrà principalmente utilizzata. Il prezzo di partenza è di 18.900 euro, una cifra sicuramente interessante per un allestimento unico che include una dotazione completa.



Lanciato in contemporanea con la T03, il Suv di segmento D Leapmotor C10 punta marcatamente alle famiglie, a cui offre ampio spazio interno, grande comfort e un buon livello tecnologico. È lunga 4.739 mm, larga 1.900 mm, alta 1.680 mm e ha un passo di 2.825 mm. L’estetica minimalista e lineare si presente sia negli esterni, che sono curati ed eleganti anche se mancano di un pizzico di personalità, che negli interni, dove i tasti fisici sono ridotti al minimo. Al centro della plancia campeggia un grande schermo da 14,6” per l’infotainment, dal funzionamento rapido e intuitivo anche se privo della compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. Presente anche un cruscotto digitale da 10,25” alloggiato in un display rettangolare. Il comfort è ottimo per cinque passeggeri, che hanno ampio spazio grazie al pavimento piatto, mentre il bagagliaio ha una capacità di 435 litri. Il propulsore elettrico da 218 Cv 320 Nm di coppia è dotato di potenza sufficiente per affrontare i viaggi, mentre la batteria da 69,9 kWh garantisce un’autonomia da 420 km.

Leggermente bassa invece la potenza massima di ricarica, che si ferma a 82 kW. Il prezzo è uno dei punti di forza del modello: parte da 36.400 euro nella versione di base Style con cerchi da 18”, mentre la più ricca Design con cerchi da 20” parte da 37.900 euro. Al Salone di Parigi Leapmotor ha mostrato in anteprima un terzo modello, la B10, che si affiancherà nel 2025 la T03 e la C10. Pensato specificamente per il mercato europeo, questo Suv di segmento C lungo circa 4,5 metri si ispira nelle forme alla “sorella” più grande, di cui riprende l’estetica lineare e minimalista con gruppi ottici affusolati. Anche negli interni l’impostazione è ripresa dalla C10, con un cruscotto digitale da 10,25” e un infotainment da 14,6”. Ancora da definire la base tecnica, che potrebbe a sua volta essere la stessa del modello più grande, e il prezzo, che potrebbe collocarsi sotto alla soglia dei 30 mila euro.