Mercedes, l'icona off road ora si elettrizza. Irrompe la G580 con tecnologia EQ: 4 motori ecologici la rendono imbattibile

Non è solo la Mercedes stradale in grado di arrivare praticamente ovunque, se si esclude l’Unimog, che è però un autocarro, ma è anche quella che ha resistito di più nel tempo. Ormai sono praticamente 45 anni che è sul mercato e la nuova generazione, sempre ancorata esteticamente al modello originale, è addirittura elettrica. La Classe G a zero emissioni, ossia con tecnologia Eq, è un fuoristrada da quasi 590 cavalli accreditato di una percorrenza che supera i 470 chilometri nel ciclo di omologazione Wltp. Sempre inconfondibilmente spigolosa, la G 580 si conferma un’icona dell’off-road anche con la batteria da 116 kWh agli ioni di litio e ad alto voltaggio. Il futuro del modello della casa con la Stella affonda le radici nel passato, con la sua carrozzeria costruita su un telaio portante e le sospensioni anteriori indipendenti a doppio braccio. È nuovo, invece, l’assale posteriore rigido che esalta le prestazioni delle quattro unità elettriche che funzionano singolarmente sistemate all’altezza di ogni ruota.

L'alimentazione elettrica non penalizza le prestazioni, anzi: le pendenze accessibili continuano a restare del 100%, vale a dire 45°, mentre quelle laterali arrivano a 35°. Con una profondità di guado di 85 centimetri, la Classe G elettrica supera addirittura di 150 millimetri la capacità di quella delle gemelle ad alimentazione convenzionale rispetto alle quali si distingue stilisticamente per alcuni dettagli, tipo il cofano leggermente rialzato e le barriere d’aria nei passaruota posteriori e nella scatola di design sul retro, che tra l'altro migliorano l'aerodinamica assieme all'inedito rivestimento del montante A e al labbro dello spoiler sul tetto. Oltre alle ridotte e ad un torque vectoring intelligente, il nuovo modello offre anche la soluzione esclusiva G-Turn.

Lo stesso numero uno di Mercedes-Benz Ola Källenius si è divertito in un video in una evoluzione a 360°: «È una cosa che puoi letteralmente fare sul posto, su superfici con bassa aderenza», ha sottolineato in un video. In realtà è possibile farlo anche su fondi asfaltati, anche se magari è un po’ meno divertente. «La Classe G è avventura e libertà e ha questa forma iconica che non è mai cambiata veramente». La Cle è invece un’auto nuova, erede di due sportive a tetto spiovente con la Stella, le Classi C e E. La sua declinazione Cabrio, che arriva sul mercato dopo il debutto della Coupé, è la più grande del segmento medio.

Il passo, ricavato in un modello da 4,85 metri di lunghezza, sfiora i 287 centimetri assicurando spazio e comfort tanto ai passeggeri quanto (in proporzione e in considerazione delle caratteristiche dell'auto) ai bagagli. La capacità del vano posteriore è di 385 litri, che scendono a 295 litri quando la tecnologica capote è abbassata, ma che possono aumentare ripiegando gli schienali del divano posteriore (60:40). Fanno parte dell'equipaggiamento di serie sia il sistema di apertura del “baule” Hands-Free, senza contatto fisico, e l'accensione senza chiavi (Keyless-Go) con le portiere che si sbloccano toccando le maniglie, se il conducente è nei paraggi del veicolo.

Elegante e filante (appena 1,42 metri di altezza), la lussuosa decappottabile con la Stella dispone di un generoso ambiente digitale sviluppato attorno a un quadro strumenti da 12.3” e a uno schermo centrale verticale da 11.9” orientato verso il conducente e inclinabile in base alle necessità tra 15 e 40°. Oltre alla capote in tela acustica (20” per aprirla fino a 60 km/h di velocità) per la prima volta completamente elettrica, il costruttore monta sia l'Aircap, i deflettori elettrici, sia l'Airscarf, la virtuale “sciarpa di aria calda” che consente ai passeggeri di viaggiare con il tettuccio abbassato anche quando il clima non è propriamente estivo.

Sotto il cofano, la Cle Cabrio monta solo motori mild hybrid a 4 e 6 cilindri con un’unità elettrica da 23 cavalli e 200 Nm di coppia aggiuntivi. Il modello di accesso alla gamma è alimentato dal duemila turbodiesel da 197 cavalli e 440 Nm di coppia (220d) a trazione posteriore. La gamma comprende i sovralimentati benzina da 2.0 litri da 204 cv a due ruote motrici e 258 cavalli 4Matic e il tremila a trazione integrale da 381 cv.