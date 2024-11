MG, impennata senza sosta: per vincere ora c’è Hybrid+. Profondamente migliorate la Zs e la Hs che è anche Phev

MG Motor conferma di essere un Brand che in Italia e in Europa piace, tanto. Un successo che continua, mese dopo mese, il 2024 è stato l’anno della consacrazione per Saic Motor Italy, proprietaria del famoso Marchio inglese. Tante novità, tante nuove proposte, MG Motor lancia le rinnovate MG ZS e MG HS, due nuovi modelli che ritornano sul mercato con tanta personalità. Il B Suv ha un design completamente rinnovato. Più spazioso, più efficiente e soprattutto più confortevole, il Model Year 2025 vanta un passo maggiorato di 30 cm, un plus che contribuisce ad aumentare il benessere dei passeggeri posteriori. Spazio ma anche tecnologia ed ergonomia. Sono ben 30 i vani portaoggetti interni. Sul fronte delle motorizzazioni, la MG ZS Hybrid+ è spinta da un sistema full hybrid.

Un motore quattro cilindri in linea da 1,5 cc, aspirato. La batteria è da 1,83 kWh, la trasmissione è a 3 rapporti, due le unità elettriche, la prima funge da moto-generatore da 45 kW, la seconda è un moto-propulsore da 100 kW. L’unità termica sprigiona 102 cavalli, la potenza complessiva è di 197 cv. Il Marchio inglese dichiara un consumo medio di 5,5 litri per 100 km, a fronte di emissioni di CO2 di 113-115 gr/km. Di fianco alla ZS Hybrid+, MG Motor presenta la nuova HS ICE e PHEV. Nascono su di una nuova piattaforma ancora più premium e vantano interni tecnologici e comodi. Cambia anche lo stile, le forme morbide della precedente generazione lasciano spazio a linee più marcate.

La variante ICE dispone di un’unità turbo benzina, un quattro cilindri da 1,5 litri a ciclo Miller da 170 CV a 5.500 giri al minuto, per una coppia di 275 Nm disponibile tra i 3.000 e i 4.000 giri al minuto. Il cliente può scegliere se equipaggia l’HS sia con cambio manuale a 6 rapporti o con trasmissione automatica in bagno d’olio a 7 rapporti. In listino è disponibile anche una nuova motorizzazione HS Plug-In da 143 cavalli, abbinata a due unità elettriche. La potenza complessiva è di 135 kW. La sua autonomia in modalità puramente elettrica è di oltre 100 km. Su strada la MG ZS Hybrid+ è divertentissima.

Ha un assetto praticamente piatto e un motore che spinge forte sin dai bassi regimi. Il rollio è pressoché inesistente, il cambio automatico, velocissimo, l’impianto frenante ha dimostrato una resistenza impeccabile. Anche la nuova HS, sia in versione ICE che PHEV è un SUV di classe decisamente superiore. Ha una insonorizzazione in linea con i modelli di fascia ben più alta e finiture premium. Bella la strumentazione, il full digital consente al pilota di visualizzare una quantità enorme di informazioni, senza per questo distrarre il pilota. Prezzi a partire da 27.490 euro per la MG HS Comfort. La nuova HS è in vendita a un prezzo di listino che parte da 23.490 euro.