Mitsubishi lancia il nuovo Outlander Phev, affianca ASX e Colt per un attacco a tre punte

Mtsubishi Motors vuole conquistare una fetta sempre più consistente del mercato europeo grazie a una gamma che copre un ampio mix di motorizzazioni ed è pensata specificamente per gli automobilisti del nostro continente. La casa giapponese ha lanciato il nuovo Outlander Phev – un D-Suv ibrido plug-in – e ha annunciato un C-Suv 100% elettrico (Bev), il primo veicolo a batteria portato da Mitsubishi in Europa dopo l'i-MiEV nel 2010. In più la marca dei tre diamanti ha fatto sapere che nel 2025 proporrà un secondo Suv nel segmento C, che sarà disponibile sia con motorizzazione a benzina sia con motorizzazione full hybrid (Hev).

«Con questo approccio duplice al segmento C-Suv, il più ampio in Europa, offriremo un’ampia gamma di motorizzazioni elettrificate in grado di soddisfare diverse fasce di prezzo e requisiti dei clienti», ha dichiarato Frank Krol, Presidente e Ceo di Mitsubishi Motors Europe. Si tratta di un’offensiva che fa del formato Suv la sua spina dorsale e che Mitsubishi ha reso altamente competitiva grazie anche ai sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas) e al Google Built-in per la connettività. La rinascita europea del brand che arriva dal Giappone è affidata, infatti, a nuovi livelli di qualità, sicurezza e dotazione tecnologica, oltre che a un design che segue la filosofia del “dinamismo scolpito”. Lo slogan di prodotto è quello del “I-Fu-Do-Do”, che significa “autentico e maestoso”. In totale saranno cinque i nuovi lanci nel periodo 2023-2025, considerate anche Mitsubishi Asx (B-Suv sia a benzina che ibrido e mild hybrid) e Mitsubishi Colt (berlina sia a benzina che full-hybrid).