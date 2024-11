Originalità tutta Mazda: c’è l’ammiraglia CX-80 mentre la 3 e CX-30 si rinnovano

Quando l’artigianato incontra l’industria automotive, la sintesi è riconducibile a cinque lettere che fanno un brand: Mazda. E mentre si fa strada la possibilità che arrivi davvero la Iconic Sp, la due posti mossa da 370 cv elettrici con un Wankel birotore di supporto sperimentato anche con carburanti sintetici e idrogeno, procede il piano parallelo della Casa di Hiroshima. Da una parte, lo sbarco di modelli “crafted in Japan”; dall’altra, il sostegno all’eccellenza italiana, che siano le ceramiche di Caltagirone o l’abbigliamento di qualità.

Alla stessa maniera, la neutralità delle multisoluzioni tecnologiche rappresentano il cuore della strategia Mazda che negli ultimi mesi ha portato sul mercato la CX-80, l’estensione sempre più premium della CX-60 nella doppia versione ibrida plug-in a benzina e-Skyactiv G da 2,5 litri e 4 cilindri da 327 cv, e l’ibrido Diesel da 6 cilindri in linea e-Skyactiv D da 3,3 litri e 249 cv con tecnologia M Hybrid Boost, il sistema mild hybrid da 48 V Mazda, entrambe associate alla trasmissione automatica a 8 rapporti e alla trazione integrale i-Activ. Tutto in configurazione a 7 posti o con altre due declinazioni a 6. E per completare l’offerta ecco Mazda2 MY 2025 e CX-30 MY 2025 arricchite dalla proposta del motore e-Skyactiv G 2.5 litri che eroga 140 cv 238 Nm di coppia, il 16% in più dell’e-Skyactiv-G da 122 cv. Una soluzione che nella gamma Mazda si affianca al già conosciuto motore e-Skyactiv X 2.0 litri da 186 cv. L’altra grande novità a bordo dei due Model Year di Mazda riguarda l'integrazione dell'assistente vocale Alexa e un sistema di navigazione migliorato e ora sempre connesso.