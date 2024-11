Peugeot, zero emission alla francese: tanti modelli tra cui brilla la E-408

Per un’industria automobilistica in sofferenza come quella europea, il Mondial parigino che ha aperto i battenti a metà ottobre è stato come un raggio di luce che si è fatto strada tra le nuvole, presentando una raffica di novità importanti e interessanti proposte soprattutto, ma non solo, dai costruttori di casa. Tra questi ultimi è significativo l’esempio di Peugeot che ha incentrato la sua presenza sull’offerta 100% elettrica, una delle più complete del mercato ed espressione di un deciso cammino verso il futuro che non rinnega la tradizione di mettere l’innovazione tecnologica al servizio del piacere della guida.

Una filosofia che ha consentito al brand di conquistare in Francia la leadership nelle vendite di auto elettriche e in Europa quella relativa alle vetture di segmento B con la E-208, declinazione “alla spina” del suo modello d’accesso. Un successo che, sia pure con numeri ridotti per il diffuso scetticismo nei confronti della propulsione a elettroni, si è replicato anche in Italia dove il Leone ha conquistato in ottobre il terzo gradino del podio per le vendite di categoria (+27% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), dominando il segmento B elettrico con la leader E-208 e occupando il secondo posto tra i Suv di taglia urbana con E-2008.



A dare ulteriore impulso a questi già significativi risultati arriva l’anteprima mondiale celebrata nei padiglioni della Porte de Versailles: il debutto della E-408 che, affiancando la versione ibrida plug-in lanciata nel 2022, arricchisce e completa (per ora) una gamma che comprende 12 proposte “full electric”, tra cui 9 vetture e 3 veicoli commerciali. Le linee filanti e sportive di questa elegante hatchback a due volumi aprono una nuova fase nel linguaggio stilistico del marchio, regalando una leggerezza da vera sportiva a una vettura di dimensioni importanti (è lunga 4,69 metri) alle quali – grazie all’impiego della piattaforma multi-energia E-Emp2 – si accompagna un passo generoso (2,79 metri) che va a tutto vantaggio dello spazio a disposizione di passeggeri e bagagli, i quali possono contare su un volume compreso tra 471 e 1.545 dm3.

Dal punto di vista dinamico, la propulsione è affidata a un motore la cui potenza può essere modificata scegliendo fra le tre modalità di guida disponibili: Eco da 170 cv, Normal da 190 e Sport che mettendo a disposizione 210 cv garantisce il massimo delle prestazioni. L’abbinamento con la batteria da 58,2 kWh promette un’autonomia di 453 km calcolati nel ciclo di prova Wltp. La 408 elettrica è già ordinabile nei livelli di allestimento Allure a GT i cui prezzi partono rispettivamente da 41.880 e 46.040 euro. Oltre a questa novità assoluta, il salone parigino ha offerto l’occasione per mostrare altre due inedite proposte che rappresentano l’evoluzione di altrettanti Suv elettrici già conosciuti e che ora, grazie alle versioni Long Range spinte dall’efficiente motore da 230 cv abbinato alla nuova batteria da 96,9 kWh prodotta dalla gigafactory Acc di Douvrin, promettono nel ciclo combinato Wltp fino a 700 km di autonomia per l’E-3008, valore che scende a 668 km nel caso dell’E-5008 i a sette posti.