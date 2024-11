Polestar ha quattro assi, la sfida si fa intrigante. Debutta 4, Suv coupé elettrico del marchio svedese

È di questo autunno il debutto italiano della Polestar 4, Suv coupé elettrico del marchio svedese controllato da Volvo Cars. Polestar 4 rappresenta l’incontro tra l'aerodinamica di una coupé e il comfort di un Suv e crea una nuova categoria che si posiziona, per dimensioni e prezzo, tra Polestar 2 e Polestar 3. La motorizzazione a batteria offre una potenza massima di 400 kW (544 Cv) e autonomia Wltp fino a 620 km. Nel design la caratteristica principale è l'eliminazione del lunotto, che permette un nuovo tipo di esperienza immersiva per i passeggeri posteriori.

Lo specchietto retrovisore è sostituito da uno schermo ad alta definizione che mostra un feed in tempo reale grazie alla telecamera posteriore montata sul tetto, offrendo un campo visivo particolarmente ampio. Negli interni l’impegno sulla sostenibilità è ribadito dall’utilizzo di materiali riciclati e a basso impatto. Nel 2025 è già in previsione la Polestar 5, che prenderà vita dal concept Polestar Precept, una visione molto realistica perché incarna concretamente le ambizioni del brand elettrico in fatto di design, tecnologia e sostenibilità. Sarà il nuovo passo in avanti di Polestar in termini di mobilità ecologica e coinvolgente, tecnologia, design e interfaccia uomo-macchina.