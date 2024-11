Porsche, attacco a tre punte: Macan, Panamera e 911. Il Suv EV è nuovo, l'ammiraglia termica ha performance top, il mito torna come GT3

Tre anime racchiuse in un unico marchio. Porsche è in grado di offrire l’esperienza elettrica alla guida di in un Suv, il piacere di un lungo viaggio vissuto con la musica di V8 e l’adrenalina che solo una vettura derivata dal mondo delle corse riesce a restituire. A 10 anni dal lancio e oltre 850.000 unità vendute, la Macan è tutta nuova a cominciare dalla sola motorizzazione elettrica. Realizzato sul pianale PPE e lungo 4,78 metri, il Suv coupé Porsche presenta linee eleganti e morbide senza trascurare l’efficienza aerodinamica grazie ad appendici mobili. Al volante si rivivono le sensazioni Porsche: chi guida è al centro dell’azione potendo sfruttare uno sterzo diretto e preciso, senza tralasciare la plancia ergonomica dotata del touch screen da 10,9” e il cruscotto da 12,6”.

Potendo contare su un’architettura da 800 V e una batteria agli ioni di litio da 100 kWh, la Macan può accettare la corrente fino a 270 kWh caricando dal 10 all’80% in circa 20 minuti. A eccezione della versione base, spinta da un singolo motore da 340 Cv e offerta da 84.626 Euro, le altre Macan sono tutte dotate della trazione integrale adottando un motore elettrico su ciascun asse. La Macan 4 raggiunge una potenza di 408 Cv mentre la 4S arriva a 448 Cv garantendo un’autonomia sopra i 600 km. Al vertice c’è la Macan Turbo, con prezzi da 121.242 Euro, che eroga 639 Cv e consente uno 0-100 km/h in soli 3,3 secondi e 260 km/h di velocità massima.

Dal record del Nürburgring alla strada: questo è il biglietto da visita della Panamera Turbo S E-Hybrid. Sotto l’abito da elegante berlina di lusso si cela una vettura sportiva in grado di bruciare lo 0-100 km/h in 2,9 secondi e 325 km/h di una velocità massima. Il merito è del V8 biturbo da 600 Cv associato al motore elettrico da 190 Cv integrato nella scatola del cambio PDK a 8 rapporti. Nonostante i suoi 5 metri di lunghezza, la Panamera si mostra agile grazie alle sospensioni Active Ride che mantengono l’assetto stabile compensando le forze che agiscono sulla vettura. Offerta da 236.930 Euro, la Panamera prevede la possibilità di montare il Carbon Aerokit per ottimizzare ulteriormente l’equilibrio aerodinamico. Priva di ogni sistema ibrido, la Panamera GTS è una vettura vecchia scuola. A spingere la Porsche ci pensa esclusivamente V8 biturbo 4 litri, portato a 500 Cv e capace di uno 0-100 km/h in 3,8 secondi e una velocità massima di 302 km/h. Sospensioni pneumatiche a doppia camera, assetto ribassato di 10 millimetri e differenziale autobloccante a gestione elettronica assicurano un piacere di guida sia tra le curve che per lunghi viaggi.

A 25 anni dal debutto della prima generazione, Porsche ha svelato la nuova 911 GT3. Sotto al cofano c’è sempre il flat-six sovralimentato da 4 litri portato a 510 Cv. Oltre al cambio PDK a 7 rapporti, i puristi potranno scegliere il manuale 6 marce, in entrambi i casi le performance sono garantite da una velocità massima di 310 km/h e un’aerodinamica ulteriormente migliorata. Non solo per la pista, la 911 GT3 potrà essere ordinata anche nella più elegante versione Touring che, opzionalmente, potrà avere 4 posti. Disponibile entro fine anno, da 215.543 Euro, non mancheranno ulteriori pacchetti per renderla ancora più estrema.