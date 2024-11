Skoda Elroq, sorprende l’espansione del brand. La casa è diventata il quarto marchio più venduto in Europa

Sapevate che Skoda è il quarto marchio di automobili più venduto in Europa? L’ambizioso traguardo (pensate che due anni fa Skoda era soltanto al 10° posto) è stato raggiunto a settembre di quest’anno grazie a un incremento delle vendite nel Continente del 4,5% che porterà probabilmente Skoda a chiudere l’annata superando il muro delle 900mila auto vendute. Skoda ha superato Audi e nel continente per adesso è dietro soltanto a Volkswagen, Toyota e Renault. In Italia invece Skoda si attesta più indietro in classifica ma sta guadagnando il 12,15% nelle vendite rispetto al 2023. È il risultato di una gamma ricca e articolata che prevede ben otto modelli (cui vanno aggiunte le wagon) di cui due completamente elettrici: Enyaq e l’ultimo arrivato Elroq, acquistabile da questo mese.



La Elroq, che mantiene l’esotica caratteristica dei Suv Skoda di avere la lettera finale “Q” nel nome, è il primo Sport Utility compatto completamente elettrico del marchio boemo. È lungo 4,49 metri. è praticamente l’alternativa elettrica alla Karoq e punta sul conveniente rapporto qualità/spaziosità/prezzo, da sempre asso nella manica di Skoda. In questo caso l’Elroq parte da 34.500 euro. Grande l’abitabilità interna con un bagagliaio di ben 470 litri, record nella sua categoria. L’Elroq ha motori che vanno da 125 kW (170 cavalli) fino a 210 kW (285 cv con trazione integrale) e batterie da 55 a 82 kWh per un’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP di 560 km. Caratteristico l’infotainment che prevede un grande monitor centrale da ben 13 pollici, uno dei più grandi in assoluto nel panorama automobilistico.