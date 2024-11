Smart, la famiglia si allarga ed i modelli diventano tre: arriva l’ammiraglia #5

C'era una volta il colorato orologio svizzero, che ha poi dato vita ad un marchio automobilistico (il primo modello misurava 2,5 metri di lunghezza) e che adesso è una joint- venture paritetica sino-tedesca tra Geely e Mercedes-Benz, che ha appena presentato la #5 da oltre 4,7 metri, di cui 2,9 di passo. Smart è un costruttore universale, tanto che le prime varianti sono state presentate a Byron Bay, due ore di macchina a sud di Brisbane, in Australia. Il nuovo modello completa la rinnovata gamma esclusivamente elettrica, i cui due altre declinazioni sono la #1 da quasi 4,3 metri e la #3, di una decina di centimetri più lunga. L'inedita macchina è più di un'auto: è un'esperienza amplificata nel segmento dei Suv premium a zero emissioni grazie ai sedili reclinabili di 121°, alle finiture in legno di quercia, al parasole elettrico e alle luci Led aeronautiche. L'abitacolo dispone di un sistema di illuminazione ambientale con 256 colori e la possibilità di regolare i sedili per configurare lo spazio interno in un letto singolo oppure king o queen size.



La smart #5 è un veicolo con il quale ci si può permettere di realizzare il sogno dell'avventura perché, tra le altre cose, offre modalità di guida su strada e fuori, tipo Adaptive, Sand, Snow, Mud e Rock. E poi perché dispone di un bagagliaio posteriore da 1.530 litri di capacità cui si sommano i 72 del vano anteriore e altre 34 “tasche” per lo stoccaggio. La superficie riservata agli schermi è impressionante: 25,6” riguardano l'head-up display a realtà aumentata, 13” ciascuno sono quelli per i due monitor anteriori e altri 10.3” sono del quadro strumenti. Come Avatar, smart ha scelto il leone, Leo il suo nome: è lui che guida gli utenti attraverso i comandi. Il veicolo monta una batteria da 100 kWh che garantisce un'autonomia di 740 chilometri nel ciclo di omologazione cinese Cltc (il percorso per conseguire le certificazioni europee non è stato ancora completato). L'architettura elettrica a 800 Volt e la funzione di ricarica ultrarapida permettono di completare un rifornimento tra il 10 e l'80% in un quarto d'ora. La smart #5, che aveva debuttato come concept a inizio anno al salone di Pechino, arriverà in Europa l'anno prossimo per integrare un'offerta a zero emissioni che guarda non più solo ai clienti metropolitani.