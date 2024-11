Volkswagen Tayron: una sette posti dallo spazio infinito. Attesa per la nuova T-Roc

Per Volkswagen un 2025 di gradite conferme e grandi novità, con un occhio di riguardo chiaramente per i Suv. Arriverà, infatti, nelle concessionarie la Volkswagen Tayron, recentemente svelata e già preordinabile. Un nome completamente nuovo, che indica di fatto l’erede della Tiguan Allspace. La formula è in parte analoga a quella del modello che sostituisce: offrire una sorta di Tiguan (anche lei da poco rinnovata) a passo lungo e più spaziosa, che si posizioni a metà strada per dimensioni tra quest’ultima e l’ammiraglia Touareg, e che vada incontro alle esigenze delle famiglie numerose, offrendo la possibilità di un abitacolo a 7 posti.

A fronte di una lunghezza di 4,77 metri, la Tayron vanta un bagagliaio che può arrivare fino al valore record di 885 litri nella versione a cinque posti (persino più spazioso rispetto a quello della Touareg), mentre viaggiando in 7 la capacità di carico si riduce a 345 litri, risultato che rimane comunque un primato tra i modelli di pari categoria. Negli allestimenti di punta la vettura è dotata di un infotainment con schermo touch da ben 15 pollici e assistente vocale con integrazione di ChatGPT, mentre di base il display è da 12,9 pollici, con connettività Apple CarPlay e Android Auto.

Sotto al cofano troviamo una gamma motori quanto mai ampia, con proposte mild hybrid e plug-in hybrid, oltre al classico diesel. Infine, una nota di merito per il prezzo di partenza, che non aumenta rispetto a quello della Tiguan Allspace, rimanendo ancorato alla cifra di 45.900 euro. Tra le conferme ci sarà la T-Roc, che nel 2025 dovrebbe ricevere la sua seconda generazione. Un’operazione che Volkswagen non può sbagliare, visto che si tratta del suo modello più venduto in Europa, ma ormai necessaria per mantenere la T-Roc in vetta alle classifiche. Lanciato nel 2017, il Suv compatto non offre motorizzazioni elettrificate, aspetto su cui molto probabilmente la Casa andrà a lavorare, dotando la nuova generazione di powertrain ibridi. Altro modello fondamentale per Volkswagen sarà la ID.2, l’utilitaria elettrica che punta ad affermarsi come una controparte a zero emissioni della Polo. Anticipata dalla concept ID.2All, la vettura dovrebbe arrivare in veste definitiva nel corso del prossimo anno, con una lunghezza attorno ai 4 metri e un prezzo di partenza di circa 25.000 euro, portando al debutto una versione accorciata e a trazione anteriore della piattaforma modulare MEB.

Se la ID.2 rappresenterà la porta d’ingresso alle elettriche Volkswagen (in attesa di un possibile modello ancora più economico), all’altro estremo della gamma il 2025 vedrà l’arrivo nelle concessionarie dell’ammiraglia a batteria ID.7 nelle versioni GTX e Pro S. La prima è la versione più sportiva della berlina elettrica ID.7 e della station ID.7 Tourer, dotata di un powertrain a due motori e trazione integrale, per un totale di 340 cavalli e uno 0-100 in 5,4 secondi. La Pro S, invece, è la variante “long range”, in grado di offrire un’autonomia dichiarata di 707 chilometri. Infine, il 2025 vedrà il ritorno di un classico: la rinnovata Golf R, dotata di 333 cavalli e trazione integrale, che riceve gli aggiornamenti introdotti sull’ultimo restyling della compatta tedesca (generazione 8.5).