Alpine accelera sulla strada della trasformazione, ampliando gli orizzonti di un marchio che ha costruito la propria identità sulla sportività, sulle competizioni e su una concezione della guida profondamente emozionale. La Casa francese, parte di Renault Group, punta oggi a conquistare nuovi clienti senza rinunciare al proprio DNA, attraverso una gamma sempre più articolata, un posizionamento premium ed esclusivo e una strategia commerciale che guarda con particolare attenzione all'Italia. Dalla compatta elettrica A290 alla sport fastback A390, fino alla futura erede a batterie dell'iconica A110, Alpine sta attraversando una fase decisiva della propria evoluzione. A raccontare ambizioni, risultati e prospettive è Cristina Faienza, Alpine Brand Manager Italy che parla dall'Atelier Alpine di Milano, spazio che rappresenta la nuova filosofia del marchio, dove automobile, design e lifestyle si incontrano.

Una gamma sempre più ampia, dalla A290 alla A390. La trasformazione del marchio passa innanzitutto dal prodotto. «Alpine è in una fase totalmente di crescita. Sono due anni che sviluppa e mette in commercio macchine nuove», spiega Cristina Faienza, sottolineando come il costruttore stia dando forma a una gamma capace di rivolgersi a una clientela più ampia rispetto al passato. Accanto alla storica A110 trovano spazio la A290, compatta sportiva elettrica pensata anche per l'utilizzo quotidiano, e la A390, prima sport fastback della Casa, progettata per rispondere alle esigenze di famiglie, professionisti e clienti aziendali. La A390 introduce invece una dimensione differente, ampliando il potenziale commerciale del marchio anche verso il mondo delle flotte e del B2B. L'obiettivo è intercettare automobilisti che cercano prestazioni e personalità, ma anche fruibilità e comfort, mantenendo un'identità stilistica riconoscibile. Un cambiamento importante per Alpine, che intende affiancare ai tradizionali appassionati della guida sportiva una nuova generazione di clienti attratti dalla mobilità elettrica ad alte prestazioni.

Italia, vendite in crescita e un posizionamento che resta esclusivo. Il mercato italiano sta accompagnando questa evoluzione con risultati commerciali significativi. «Il 2025 è stato un po' l'anno del balzo», afferma Faienza, spiegando che le vendite sono raddoppiate rispetto all'anno precedente. Un andamento positivo proseguito anche nel 2026, con una crescita già superiore al 40% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, secondo i dati illustrati dalla manager. Numeri che confermano il crescente interesse verso Alpine, pur all'interno di una strategia che non punta semplicemente all'espansione dei volumi, ma alla costruzione di un marchio dalla forte identità e dal posizionamento premium. La crescita commerciale dovrà infatti procedere insieme alla tutela dell'esclusività, considerata uno degli elementi distintivi della Casa. Alpine vuole aumentare la propria presenza sul mercato senza trasformarsi in un costruttore generalista, puntando su una rete distributiva sempre più qualificata e su iniziative mirate ai differenti profili di clientela. In questa strategia assume particolare rilievo anche il ruolo del marchio all'interno di Renault Group. «Alpine ha un ruolo centrale all'interno del gruppo», sottolinea Faienza, descrivendolo come un laboratorio di innovazione e tecnologia capace di trasferire sulle vetture di serie le competenze sviluppate nel motorsport.

L'Atelier di Milano, dove l'automobile diventa esperienza. La costruzione dell'identità Alpine in Italia passa anche attraverso una nuova concezione degli spazi commerciali. Nel cuore di Milano, l'Atelier Alpine rappresenta molto più di un tradizionale showroom: è un luogo progettato per raccontare l'universo del marchio attraverso le automobili, ma anche attraverso eventi, incontri ed esperienze. «L'atelier Alpine è un concept», spiega Faienza, evidenziando come la scelta di Milano sia legata al carattere internazionale della città e alla sua centralità nel mondo del design e delle tendenze. Un progetto che affianca la rete degli store tradizionali, introducendo un modello di relazione con il cliente più coinvolgente. «Si viene all'atelier Alpine per vedere le auto, per guidare le auto, per comprare le auto», racconta la manager, ma anche per condividere i valori e la cultura del marchio. L'obiettivo è costruire una vera destinazione esperienziale, capace di aggregare appassionati, clienti e nuovi interlocutori attraverso appuntamenti esclusivi, cene ed eventi dedicati. Tra i progetti figura anche l'apertura di un bistrot, destinato ad ampliare ulteriormente le attività dello spazio milanese. Una visione che interpreta il concetto di lusso contemporaneo non soltanto attraverso il prodotto, ma anche mediante il senso di appartenenza a una comunità.

La nuova A110 e i progetti speciali. Lo sviluppo della gamma non si ferma ai modelli già introdotti. Alpine sta lavorando a una nuova generazione di sportive, con particolare attenzione all'erede della A110, destinata a segnare un passaggio fondamentale nella storia del marchio. «Stiamo sicuramente lavorando in priorità all'erede della 110», anticipa Faienza, confermando che la futura vettura sarà completamente elettrica. Le prime indicazioni stilistiche sono state mostrate al Salone di Parigi attraverso una scultura che ne anticipa le forme e la ricerca aerodinamica, mantenendo un collegamento con l'heritage della sportiva francese. La sfida sarà reinterpretare leggerezza, dinamismo e piacere di guida nell'era delle batterie. Accanto alla futura A110 elettrica trovano spazio anche progetti più sperimentali, attraverso i quali Alpine esplora nuove soluzioni tecnologiche e stilistiche. Tra questi la A310 Vision, concept presentato al Salone di Parigi che testimonia il lavoro degli ingegneri sulla prossima generazione di modelli. «Per il futuro di Alpine un futuro energico», sintetizza Faienza, lasciando intravedere un percorso nel quale elettrificazione, innovazione e tradizione sportiva dovranno convivere. Una strategia che punta a trasformare Alpine da marchio di nicchia legato a un solo modello a protagonista della sportività elettrica premium, conservando quel carattere distintivo che ne ha costruito la reputazione.