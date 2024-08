Crugnola: «Il WRC me lo meritavo ma non ho mai trovato il budget. Con Lancia spero di poter collaborare»

Il 12mo Rally di Roma Capitale ci ha lasciato, oltre a grande immagine di sè, l'impresa di un campione. Andrea Crugnola varesino, trentacinque anni, da una decade nell'agone dei rally, un curriculum che si apre on il CIR Junior 2013 ricco di tre titoli italiani, due trofei Asfalto, ha trionfato a Fiuggi per il secondo anno consecutivo in quella che è la gara "più" del CIAR SPARCO. C'erano i piloti del campionato europeo, c'era qualche pilota del mondiale e tutti i migliori italiani, ma Crugnola è stato più forte di tutti sugli asfalti e sulle montagne del Frusinate.

All'arrivo ci si chiedeva perchè un pilota come Crugnola non figuri stabilmente negli elenchi di partenza del campionato mondiale.

"Mah- spiega Crugnola, il problema è sempre lo stesso:il budget. Il rally è uno sport che costa e non ci sono state le condizioni, non sono mai riuscito a trovare un sostegno per poter correre il mondiale. Per fortuna in Italia abbiamo il sostegno di Citroen"'.

In ogni caso al Rally di Roma Capitale ha dimostrato di essere fortissimo, hai sovrastato i piloti dell'Europeo, lo stesso Paddon campione 2023, ha alle spalle quasi 100 rally iridati, mentre Mads Ostberg, che è finito contro un albero, corre ormai stabilmente WRC. Qual'è il segreto di queste prestazioni?

"E' una gara bellissima che mi stimola molto, e poi essendo valida per l'europeo offre una vetrina importante".

Parlaci del rapporto con i Fabbri Fabrizio e il figlio Michele che curano la tua vettura

"Con loro mi sento in famiglia, ci siamo trovati subito, c'è una grande intesa sia a livello umano sia sul lato tecnico, e questo ha fatto sì che il rapporto con FPF sia sempre stato molto valido".

Andrea che pilota è Crugnola?

"Un pilota dinamico che se anche il set-up della macchina non è perfetto sa adattarsi alla macchina".

Cosa pensi dei rally su terra, grandi assenti del CIAR SPARCO 2024?

"E' un peccato perchè l'anno scorso a San Marino quando c'è stata l'occasione di correre su terra abbiamo dimostrato di andare è siamo stati davanti agli specialisti di questi fondi".

Ci siamo dimenticati della tua "signora" la Citroen C3 R2?

"E' stato amore a prima vista, mi sono trovarto bene alla guida di questa vettura, perchè si adatta bene al mio stile di guida”

Nell'ambiente tanta fibrillazione dopo l'annuncio del ritorno della Lancia, magari sceglieranno un pilota giovane e uno esperto...

"Mi auguro che alla fine puntino proprio su questo tipo di squadra è più gradita a molte case, che è la più calibrata e alla fine spero di avere un rapporto lavorativo con la Lancia...