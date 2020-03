Faltoni (Ford): «Puma il nostro orgoglio. Elettrificazione processo in corso che deve essere gestito con gradualità»

Il mercato di febbraio si è appena chiuso e con esso il primo bimestre dell’anno. Un inizio complicato per il mondo dell’auto con l’ulteriore complicazione, semmai ce ne fosse stato bisogno, del Coronavirus. Fabrizio Faltoni, Presidente ed Amministratore Delegato di Ford Italia ha comunque ragione di festeggiare per l’immediato successo riscosso dall’ultima nata della casa dell’Ovale Blu, la Ford Puma, un Crossover compatto con motorizzazione ibrida.

Ford ha esordito nel mondo dell’ibrido da poco, ma Puma è già un successo essendo la vettura ibrida più venduta in Italia in questi primi due mesi dell’anno. Qual'è il segreto?

«Ford Puma si è immediatamente imposta sul mercato con un risultato nei primi due mesi dell’anno di grande soddisfazione per noi. Il nostro crossover compatto è stato molto apprezzato dai consumatori italiani che hanno saputo riconoscere le qualità e i vantaggi dell’EcoBoost Hybrid, il nostro primo livello di elettrifcazione. Il pluripremiato EcoBoost 1.0 3 cilindri abbinato a un motore elettrico, alimentato da una batteria agli ioni di litio a 48V, è stato sviluppato per ottimizzare l’efficienza nei consumi e offrire un’esperienza di guida più reattiva e gratificante. E’ una soluzione economicamente vantaggiosa per una mobilità più consapevole, che include importanti vantaggi economici e fiscali, anche in termini di accesso alle aree a traffico limitato».

Quali sono gli altri assi nella manica di Puma?

«Il successo di Puma passa anche attraverso la ricerca stilistica che ne ha permeato l’intera realizzazione. Il team di designer ha sviluppato linee sinuose per accentuare l’equilibrio nelle forme e, insieme agli ingegneri, garantire stile, accessibilità e capacità di carico senza compromessi. Affascinante, dinamica e sportiva, Puma rappresenta l’evoluzione della filosofia human centric di Ford, realizzata per coniugare una silhouette accentuata e immediatamente riconoscibile con soluzioni pratiche e funzionali dello spazio. La geniale novità del MegaBox, il vano aggiuntivo lavabile posto nel bagagliaio, sviluppato per soddisfare le più svariate esigenze dei clienti, offre una capacità di ulteriori 80 litri ed è in grado di alloggiare oggetti instabili fino a circa 115 cm di altezza in posizione verticale. La scelta ecosostenibile dell’EcoBoost Hybrid si abbina anche al divertimento e al piacere di guida tipici dell’Ovale Blu, grazie alla possibilità di adattare le modalità di guida in base al proprio stile o alle condizioni stradali, con i Drive Modes. Le tecnologie di assistenza alla guida, incluse nel Ford Co-Pilot, e il modem integrato FordPass Connect ne completano la ricca dotazione di serie, rendendo Puma più sicura (si è aggiudicata le 5 stelle EuroNCAP) e sempre connessa».

Ci illustri la strategia dell'Ovale Blu sull’elettrificazione

«L’elettrificazione è un processo in pieno divenire e come Ford riteniamo che vada gestito con gradualità, adottando forme di elettrificazione di vario livello, diversificate a seconda dei modelli. Questo per consentire al maggior numero di persone di scegliere la motorizzazione più adatta alle proprie esigenze, con declinazioni che azzerino l’ansia da autonomia, che rappresenta, per ora, il secondo ostacolo alla diffusione dell’elettrico puro, dopo il prezzo. In Europa, lanceremo, entro la fine di quest’anno, 14 veicoli elettrificati, a fronte di un investimento, a livello globale, di 11 miliardi di dollari. Abbiamo iniziato lo scorso anno con Mondeo Wagon Hybrid, proseguiamo entro il primo semestre, con l’introduzione dell’EcoBoost Hybrid su Puma, Fiesta e Focus. A marzo lanceremo Kuga, la Ford più elettrificata di sempre con tre motorizzazioni disponibili: EcoBlue Hybrid, Plug-In Hybrid e, a fine anno, anche Hybrid. A giugno seguirà l’Explorer Plug-In Hybrid, il SUV 7 posti più venduto negli U.S., per concludere con l’arrivo di Mustang Mach-E, il SUV elettrico con il cuore Mustang e un’autonomia fino a 600 km (protocollo WLTP)».

Ma elettrificazione per voi non significa solo vetture...

«Il processo di elettrificazione coinvolge anche la gamma di veicoli commerciali Ford. Nella nostra veste di import leader da ormai 4 anni, volevamo permettere ai consumatori di scegliere tra diverse soluzioni elettrificate, idonee a soddisfarne le diverse esigenze di business. La tecnologia Plug-In Hybrid, introdotta sulla famiglia Custom, unici a offrirla nel segmento dei veicoli da 1 tonnellata, rappresenta la combinazione ideale tra ecosostenibilità e massima efficienza, senza compromessi in termini di portata e volume di carico e senza ansia da ricarica, grazie a un’autonomia in elettrico fino a 56 km. Questa scelta è stata apprezzata non solo dai clienti (Transit Custom è leader indiscusso del suo segmento), ma anche dalla stampa specializzata con il riconoscimento, quest’anno, dell’ambito premio Van Of The Year. I nuovi propulsori elettrificati Plug-In Hybrid ed EcoBlue Hybrid sono stati, infatti, apprezzati per la riduzione dei consumi e dei costi di gestione e per la possibilità di accesso alle zone a traffico limitato, che permettono, in questo modo, alle aziende di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità, continuando a lavorare con la massima efficienza. In attesa di completare il processo di elettrificazione con l’introduzione nel 2021 del Transit da 2 tonnellate 100% elettrico».

Con il roadshow europeo Ford Go Electric cosa volete diffondere?

«Per oltre 100 anni Ford è stata un punto di riferimento per la comunità e un attore di fiducia per la mobilità automobilistica. Adesso, desideriamo lavorare con tutti gli interlocutori per offrire maggiori scelte di trasporto e soluzioni innovative. Democratizzazione delle tecnologie e una strategia di elettrificazione sostenibile. Per questo abbiamo scelto di affiancare i consumatori nella transizione verso un futuro elettrificato, realizzando Ford Go Electric, un’installazione con sessioni interattive ed esperienze immersive, nata per approfondire i vantaggi e i vari livelli di elettrificazione. Ford Go Electric è stato in Italia, lo scorso ottobre, a Genova, nell’ambito del Festival della Scienza, e toccherà, nel corso del 2020, le principali capitali europee, entrando in contatto con un pubblico stimato di oltre 4 milioni di persone. Il roadshow ha l’obiettivo di raccontare il percorso di evoluzione che Ford ha intrapreso e guidare i consumatori nella scelta della motorizzazione più adatta al proprio stile di vita, continuando a offrire soluzioni accessibili che aiutino a risolvere le sfide della mobilità».