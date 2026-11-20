MADRID - «Con le monoposto Gen4 le gare di Formula E saranno spettacolari». Parola di Pablo Martino, il manager di Barcellona responsabile per la Fia del mondiale elettrico. «I nuovi bolidi sono una evoluzione di quello la Fe ha costruito negli ultimi 12 anni – rivendica – Entriamo in una fase in cui il campionato dimostra la sua maturità, malgrado la sua storia ancora giovane, visto che è cominciata nel 2014. Rappresentano un passo in avanti dal punto di vista tecnologico, ma anche per i costruttori e le scuderie che prendono parte al mondiale».

Hanno un'accelerazione superiore a quelle di Formula 1...

«Sono in grado di dimostrare le reali capacità dell'alimentazione elettrica».

Cosa cambierà per il pubblico?

«Gli E-Prix saranno più spettacolari. La Fe è nota per avere sempre fine settimana molto impegnativi, compressi nei tempi con libere, qualifiche e gara nel giro di ventiquattro ore. Questo meccanismo ha funzionando finora e coinvolge il pubblico, anche a casa: è la nostra identità. Abbiamo deciso di portare ulteriore “pepe”, con prestazioni che danno agli spettatoti una scusa in più per seguire la Formula E, con sfide che immaginiamo ancora più avvincenti».

Certe gare, quelle in “plotone”, erano un noiose, però.

«L'efficienza continuerà a rimanere il parametro determinante per la vittoria negli E Prix, ma avremo anche gare veloci, i cosiddetti Unleashed (letteralmente “scatenato”, ndr) perché con il doppio pacchetto aerodinamico la gestione dell'energia non avrà la stessa importanza».

La stagione 13 avrebbe dovuto cominciare a Jeddah, in Arabia Saudita.

«Lavoriamo assieme alle autorità locali e agli stakeholders per fare in modo che si corra comunque nel paese. È un evento fantastico per la Fe e anche per il calendario. È triste che per via della situazione geopolitica non si possa tenere in dicembre: per il bene del paese e della regione speriamo che la situazione si normalizzi, naturalmente lo speriamo anche per questo sport».

Quindi si correrà in aprile?

«L'obiettivo è quello, tra l'altro su un circuito che ha accolto molto bene la Formula E. Sottolineo che il nostro campionato è stato il primo a portare un mondiale Fia in Arabia Saudita: ne siamo orgogliosi».

Un eventuale “piano B”?

«Per il momento lavoriamo con l'Arabia Saudita: per noi si deve correre a Jeddah, ma la sicurezza resta prioritaria e l'evento sarà organizzato tenendo presente questo».

Cosa cambia con le monoposto Gen4?

«Le nuove tecnologie portano nuove sfide, niente a cui non siamo preparati. Sappiamo che gare più veloci richiedono anche precauzioni diverse dal punto di vista della sicurezza, incluso un ripensamento su come mettiamo a punto i tracciati, tra le altre cose anche con barriere in grado di assorbire eventuali impatti a velocità superiori nei circuiti cittadini, che devono continuare a essere i nostri eventi simbolo».

Ci sono anche altre novità...

«Cominciamo con il dire che la responsabilità della Fia è la sicurezza, ma ci occupiamo anche della tecnologia applicata alle monoposto con fornitori uguali per tutti, scelti fra i migliori al mondo. Quello che vediamo adesso in pista, a Jarama, è quello cui abbiamo lavorato negli ultimi tre anni. E poi seguiamo le verifiche per garantire il rispetto delle norme affinché tutti possano competere allo stesso livello. E poi abbiamo professionisti che si occupano dell'applicazione del norme».

Il nuovo formato, con gli E-Prix dalla duplica caratteristica?

«L'obiettivo è quello di evidenziare le potenzialità delle Gen4 e dei veicoli elettrici. Assieme al promoter abbiamo messo a punto i due distinti formati degli E-Prix: uno nel quale sia decisiva la gestione dell'energia e l'altra che premi la prestazioni pure. Anche per questo sono sicuro che il campionato sarà estremamente spettacolare per il pubblico».