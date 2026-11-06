Franco Nugnes vincitore del Motorsport Book of the Year 2026 con “Le verità”: «Il mio Senna è una fotografia a colori»

Il libro sul motorsport dell’anno è italiano, lo dicono anche gli inglesi. Lo ha decretato il Royal Automobile Club che ha conferito il titolo di "Motorsport Book of the Year 2026" a “Le verità” (“The truth” nell’edizione inglese), edito da Minerva e opera prima di Franco Nugnes, giornalista e uno dei massimi esperti di motorismo sportivo, che nel 1994 fu il protagonista dell’inchiesta che identificò nella rottura della colonna di sterzo la causa dell’incidente mortale di Ayrton Senna sul circuito di Imola dove aveva appena preso il via il Gran Premio di San Marino di Formula 1.

Il riconoscimento del RAC è considerato il più prestigioso al mondo. Che cosa hai pensato quando te l’hanno detto?

«Non ci credevo che potesse essere vero. Ero entrato nella nomination di due classifiche, quella dei libri fino a 30 stelline e degli scrittori esordienti, ma ero stato tagliato fuori. Non ti nascondo che ci ero rimasto male e pensavo che fosse finita lì. Non avevo capito che il vincitore non sarebbe stato preso dai vincenti nelle singole classifiche! L'esperienza è stata straordinaria e il responsabile della giuria mi ha detto che è la prima volta che il premio viene assegnato all'unanimità dai giudici e che hanno deciso in pochissimi minuti. La cosa però che più mi ha fatto piacere è che questo libro è stato accolto come la parola fine alla tragedia di Ayrton, dopo tanti racconti e retroscena sulla morte di Senna che sono circolati anche in Gran Bretagna. Sentirlo dire dal RAC è stata una sensazione veramente straordinaria».

Perché secondo te il personaggio di Ayrton Senna da Silva è ancora così vivo e la sua morte è ancora una ferita aperta?

«Io credo che la sua morte non sia più una ferita aperta, ma abbia sancito l'inizio di quello che possiamo definire l'automobilismo dell'era moderna. Il suo ricordo è ancora vivo e io mi augurerei di vedere qualche università che ne faccia uno studio sociologico perché io stesso durante le varie presentazioni del libro sono rimasto sconvolto: i giovani non cercano Ayrton attraverso la passione dei genitori, ma arrivano a scoprirla in maniera totalmente autonoma via Youtube. Se penso a campioni come Juan Manuel Fangio, 5 volte campione del mondo, o anche come Michael Schumacher o Lewis Hamilton che vivono ancora e hanno vinto ben 7 titoli mondiali, io li vedo come un'immagine in bianco nero. Ayrton invece è una fotografia a colori».

Perché, secondo te?

«Perché la sua grandezza va oltre l'essere stato un campione dell'automobilismo ed è un personaggio a tutto tondo che sarebbe riuscito a sfondare in qualunque cosa avesse avuto voglia di cimentarsi. L'ingegner Giorgio Ascanelli (allora ingegnere di pista di Senna, ndr) mi ha raccontato che Ayrton è la persona al mondo che lui aveva conosciuto con la maggiore capacità di mantenere la concentrazione, non solo nell'ora e mezzo del Gran Premio, ma anche nel rapporto con gli ingegneri durante i briefing, in quelli che erano i rapporti con i tifosi e gli sponsor».

Parlando dei giovani, ce n'è uno molto famoso che vestirà il casco di Ayrton Senna per celebrare il suo primo titolo mondiale in Formula 1. Anche questo fa pensare…

«Qualcuno accusa Kimi Antonelli di scimmiottare quello che è stato Ayrton Senna. Chi lo dice si sbaglia di grosso. Io ho avuto modo di conoscere Kimi e ti posso assicurare che è uno di quei giovani che se l'è andato a cercare, è andato a leggere, è andato ad approfondire chi è Ayrton Senna. E non è casuale che il casco che indosserà al Gran Premio del Brasile sia un richiamo alla prima vittoria di Ayrton Senna a Interlagos del 1991. Ricorderai che vinse con il cambio bloccato in sesta, con sforzi fisici notevolissimi per cercare di portare negli ultimi giri la macchina al traguardo, arrivando con la febbre alta e dolori atroci. Io credo che Antonelli abbia trovato ispirazione in quest’uomo e i due, secondo me, sono legati da due aspetti fondamentali: la capacità di saper guidare molto bene e la volontà continua di migliorarsi per cercare la perfezione».

Perché hai scelto per il tuo libro il titolo “Le Verità”?

«L’ho scelto non per presunzione, ma perché per me il valore del libro è aver intervistato 33 persone che hanno incrociato la loro esistenza con quel maledetto primo maggio 1994. Ognuno ha dato un frammento nella ricostruzione della grandezza di Ayrton e quindi non esiste una verità, cioè quella processuale, ma ci sono tante verità nel delineare un personaggio straordinario».

Un'ultima domanda, un po’ più ampia. Viviamo tempi in cui la verità è difficile da capire, interpretare e spiegare. Che cosa possiamo fare noi operatori della comunicazione, noi che scriviamo, noi giornalisti per ristabilire un po' della verità?

«Credo che la chiave fondamentale sia quella di non schierarsi da una parte sola, cercare di mettersi in dubbio quando si scrive e avere il coraggio di cambiare opinione se si è capito che si è sbagliato. Ora c'è una stampa tutta tifosa, troppo tifosa, non soltanto nell'automobilismo, ma anche nel motorsport e questo è veramente molto negativo. Bisogna vedere quello che ci succede davanti agli occhi in maniera più disincantata e in questo modo è più facile creare un'opinione a chi ci legge».

Questo che mi dici mi fa sorgere un’ulteriore domanda. Gli italiani hanno sempre tifato solo e soltanto in Formula 1 e la Ferrari, la macchina più degli stessi piloti. Da qualche anno invece vedono un’altra Ferrari, che vince nel campionato Endurance e a Le Mans, e anche un italiano che vince senza essere vestito di rosso. Tutto questo può cambiare un po' la mentalità dell'appassionato di motori e di motorsport in Italia?

«Assolutamente sì, se consideri che l'esplosione della Formula 1 dopo Netflix con “Drive to Survive” è molto recente. La Formula 1 è andata a incrociare un pubblico di giovanissimi che non ha mai visto vincere la Ferrari. Quindi sta crescendo una generazione di fan che si stanno legando molto più ai piloti di quanto non fossero rappresentative le squadre. E se fossi in loro comincerei un po' ad allacciarmi le scarpe…»